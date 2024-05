Otte personer har indrapporteret, at bilen bremsede uønsket og helt af sig selv.

Nu går myndighederne ind i sagen, rapporterer Reuters fredag.

Over for nyhedsbureauet meddeler de amerikanske trafiksikkerhedsmyndigheder således, at de har indledt en undersøgelse af det automatiske bremsesystem, som er installeret i 6.813 Fisker Ocean-biler.

Ifølge de otte indrapporteringer har bilen aktiveret bremsesystemet uden nogen umiddelbar forhindring på vejen, og det har udløst en pludselig sænkning af farten på bilerne.

I tre af tilfældene resulterede situationen i personskade, oplyser National Highway Traffic Safety Administration's (NHTSA) i en meddelelse.

I første omgang vil undersøgelsen fokusere på at klarlægge omfanget af det mulige problem for at få vurderet problemets effekt på trafiksikkerheden.

Undersøgelsen kan imidlertid senere blive lukket ned uden sanktioner mod Fisker.

Og sanktioner har den danskstiftede elbilproducent absolut intet behov for. Fisker Inc. har været meldt i store økonomiske vanskeligheder, og selskabets aktie er faldet voldsomt i værdi det seneste år.

Her er aktiekursen gået fra 6,23 dollar til de nuværende 0,40 dollar. Det er fald på næsten 94 procent.

Herhjemme har den pressede situation for Fisker Inc. ført til, at man har sat prisen på en Fisker Ocean ned med over 200.000 kroner.

Samtidig gør man opmærksom på, at der grundet situationen eksisterer en risiko for, at forbrugeren ikke kan gøre brug af sin garanti.

Prisnedsættelsen har – trods risikoen for konkurs – ført til, at der er kommet 'overraskende' gang i salget af Fisker Ocean-biler i Danmark i den seneste måned.

