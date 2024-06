Ansigtsudtrykket sagde det hele.

For aldrig har Holger Rune været så knust, som han var, da han natten til tirsdag mødte pressen efter det gigantiske drama mod Alexander Zverev ved French Open.

»Jeg har ikke evalueret endnu…men jeg har taget gode skridt her (i Paris, red.). Den er dog hård lige nu,« lød det som det første fra den skuffede tennisstjerne.

For efter at have været tre point fra sejren, endte danskeren i stedet med at tabe nattedramaet i fem sæt til den tyske stjerne.

Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Og netop den gyldne mulighed i fjerde sæt var da også det, der fyldte mest umiddelbart efter.

»Jeg havde overtaget i nogle momenter. Jeg førte 15-0 ved 6-5 i fjerde sæt. Tre point fra at vinde. Og jeg havde helt klart momentum, og jeg følte mig sikker dér, men han var solid, da det betød det mest,« forklarede Rune, mens han mest af alt bare gerne ville hjem:

»Lige nu er jeg lidt træt. Det har været en lang kamp, og det er sent. Så jeg glæder mig til at sove.«

Det ekstremt bitre nederlag må dog ikke fylde alt i for lang tid, nåede han dog at slå fast.

Holger Rune tabte natten til tirsdag til tyske Alexander Zverev. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune tabte natten til tirsdag til tyske Alexander Zverev. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg prøver at komme mig over det hurtigst muligt. For hvis man lader det sidde, så kommer det til at gøre mere ondt. Græssæsonen er lige om hjørnet, og den ser jeg frem til. Jeg kan ikke gå tilbage og gøre noget om, men jeg kan bruge det til at blive stærkere,« lød det videre.

Efter mandagens dramatiske kamp blev Rune da også hyldet af sin tyske overmand.

Alexander Zverev følte sig nemlig 'heldig' med at være gået videre ved grand slam-turneringen i den franske hovedstad.

»Holger spillede godt. Han har kæmpet lidt i år, men han viser her, hvor utrolig god han er. Han er på vej tilbage. Det forventer jeg i hvert fald,« sagde den tyske stjerne efter sejren.

Her pegede han desuden på, at særligt to ting blev afgørende i femte sæt.

»Selv om jeg har spillet flere kampe, der er gået i fem sæt, så var jeg måske mere frisk. Og jeg havde måske også mere erfaring. Jeg har været med en del år,« afsluttede Zverev.

Med nederlaget blev fjerde runde dermed endestationen for Holger Rune ved årets French Open.

