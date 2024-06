Nej, nej, nej! Holger Rune er ude af French Open efter et kæmpe nattedrama mod verdens nummer fire, hvor han tabte ALT på gulvet til sidst.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Det er simpelthen den vildeste rutsjebanetur at se Holger Rune spille. Det ene sæt ligner han verdens bedste tennisspiller. Det næste falder han sammen. Men det er det, man får med danskeren. Sådan er det bare.

I mandagens helt vilde nattedrama virkede han bare så meget til at være i zonen, at selv om Alexander Zverev leverede storspil, så kunne det ikke altid ryste ham. Rune er nemlig vokset rigtig meget på den mentale front, og det er tydeligt, at han nu har en klar plan, når han kommer i problemer. Men der mangler bare stadig lige den sidste rutine, når han møder så god en modstander i så vigtig en kamp. Og det er bare så hamrende ærgerligt.

Indrømmet, vi har ikke helt troet på det, når danskeren har nævnt, at han selv mener, han kan vinde French Open efter så skidt en grussæson. Men det var vi lige ved at gøre, da han flere gange havde Zverev helt nede i sækken. Og derfor er det heller ikke til at bære, at det ender sådan her.

For på trods af en fuldstændig forrygende indsats tabte Holger Rune desværre med cifrene 6-4, 1-6, 7-5, 6-7, 2-6 efter mere end fire timers spil. Det havde ellers været hans største grand slam-sejr i karrieren.

Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

To år...and stil counting.

Holger Rune har stadig ikke formået at slå en top 10-spiller ved en grand slam-turnering siden gennembruddet i 2022 her på Roland Garros-anlægget, hvor han kylede Stefanos Tsitsipas ud og sendte rystelser igennem tennistoppen.

Danskeren havde mandag aften en mulighed for at vise, at han for alvor er tilbage blandt favoritterne til en grand slam. Men det glippede til allersidst.

Og derfor må vi stadig nøjes med at drømme om, at det sker – i hvert fald for nu.

Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Holger Rune var populær på tribunerne. Det var Alexander Zverev ikke helt. Tværtimod.

For der blev nemlig flere gange buhet af den tyske stjerne, når enkelte fans forsøgte at bakke ham op på tribunerne. Og allerede da han gik på banen, var det også buhråb, der dominerede stemningen.

Zverev er da også i øjeblikket i fokus for store problemer på privatfronten, hvor han er anklaget for vold.

Og det var de vist fuldt bevidste om på Philippe-Chatrier. Han lød i hvert fald ikke altid lige velkommen her i Paris.

Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

Holger, Holger, Holger...

For første gang i seniorkarrieren bliver det ikke til en kvartfinale ved French Open for danskeren, der i stedet mister flere ranglistepoint. Noget, som desværre har været tilfældet hele grussæsonen.

Holger Rune elsker at spillet på gruset. Og det er her, han har givet de danske tennisfans nogle af de største oplevelser. Men i år har ugerne op til French Open været et mindre mareridt. Og det får så småt alarmklokkerne til at ringe, når man tager et kig på ranglisten.

For stortalentet skal forsvare adskillige point de kommende uger på græs, og hvis heller ikke det lykkes, er Runes topplacering en i fare.