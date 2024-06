Sagen hænger som en tung sky over tennisanlægget.

Men nærmest ingen taler om det. Selv om alle faktisk burde.

Den tyske tennisstjerne Alexander Zverev er nemlig anklaget for vold af en ekskæreste, der mener, han har skubbet hende ind i en væg og taget kvælertag. Og fredag begyndte retssagen mod ham i Berlin.

Alligevel fylder sagen forbavsende lidt ved French Open, hvor hovedpersonen ikke engang blev spurgt ind til det på lørdagens pressemøde.

Alexander Zverev er blevet anklaget for vold af sin ekskæreste. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Zverev er blevet anklaget for vold af sin ekskæreste. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Også selv om 27-årige Alexander Zverev sidder med i det magtfulde spillerråd, der er med til at styre ATP-organisationen, som er en milliardforretning.

For alt imens retssagen ruller i hjemlandet, render tyskeren i stedet rundt i Paris og jagter en grand slam-titel.

Og mandag aften står han over for danske Holger Rune i et brag, der dog overskygges af Zverevs problemer i privatlivet.

Derfor blev det danske stortalent da også spurgt ind til, hvad han tænker om sin tyske modstanders voldssag på et pressemøde, efter han lørdag aften var gået videre til fjerde runde:

»Jeg vil sige, som jeg sagde sidst (ved Australian Open, red.), at jeg har overhovedet ikke læst nogle af de ting, der er blevet skrevet, eller kigget ind i sagen. Jeg føler ikke, jeg kan udtale mig om det. Jeg fokuserer bare på tennis, og at det bliver en svær kamp.«

Han sidder jo med i spillerrådet som din repræsentant. Hvad tænker du om det?

»Jeg vidste faktisk ikke, at han sad i den. Jeg ved, at Novak Djokovic sidder der, gør han ikke?«

Det gør Zverev i hvert fald...

»Godt for ham. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Der er jo nogen, der skal være med til at tage nogle beslutninger, og jeg føler, at ATP og grand slam-turneringerne er gode til at lytte til spillerne. Jeg kan ikke rigtig sige mere til det,« svarede Holger Rune.

Det er Alexander Zverevs ekskæreste Brenda Patea, som han i øvrigt har et barn med, der har anklaget ham for voldelig adfærd.

Og i oktober fik han faktisk en dom efter at være blevet anklaget.

Tyskeren blev nemlig dømt til at betale en bøde på hele 3,3 millioner kroner for vold mod Brenda Patea, men det skete ved en tysk domstol, der fører lynsager, som umiddelbart virker ligetil og ikke nødvendigvis kræver, at den anklagede part møder op.

Zverev var dog rasende, og derfor appellerede han sagen, der nu er blevet taget hul på i retten.

Uden han altså er dukket op.

Det er i øvrigt den anden ekskæreste, der står frem med samme historie om tyskeren, men i det første tilfælde faldt sagen på manglende beviser.

Holger Rune brager mandag aften sammen med Alexander Zverev på ikoniske Court Philippe-Chatrier.

Du kan følge braget live på bt.dk.