»Skandaløst,« lød reaktionen fra forsvarerne for verdens nummer ni, Alexander Zverev.

Udbruddet skyldes, at en lokal domstol ifølge Bild har givet Zverev en bøde på 450.000 euro, hvilket svarer til 3,3 mio. kroner, fordi de mener, han har været voldelig over for sin ekskæreste Brenda Patea.

Det tidligere par har desuden en datter sammen.

De er begge blevet hørt i sagen, men der har ikke været en decideret retssag, fordi sagen efter de tyske myndigheders vurdering virkede for ligetil. I deres retssystem kan visse sager klares sådan, men vil ende i retten, hvis den dømte protesterer. Og det gør han.

Alexander Zverev med Patea i baggriunden. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Zverev med Patea i baggriunden. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Den olympiske mester har appelleret, og nu skal parternes synspunkter høres igen.

»Proceduren er skandaløs. Der kan ikke være tale om en retfærdig rettergang baseret på retsstatsprincippet. Hr. Zverev vil gribe ind over for dette med alle midler,« lyder det fra Alfred Dierlamm og Katharina Dierlamm, der forsvarer tennisstjernen.

De afviser alle anklager rettet mod deres klient og mener at have beviser for, at ekskæresten ikke er blevet skadet i en konfrontation med ham.

Zverev, der i øjeblikket er sammen med modellen og skuespillerinden Sophia Thomalla, har kun ganske kort kommenteret sagen tidligere.

»Jeg afviser fuldstændig beskyldningerne. Mine advokater tager sig af sagen. Det er alt, hvad jeg vil sige.«