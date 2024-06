Det er snart slut med at åbne døren til den 145 kvadratmeter store, hvide villa fra 1920 i Valby i København.

Huset er solgt, og inden sommeren er ovre flytter de nye ejere ind. Der var ingen vej uden om, fortæller Lars Christiansen, 54 år og indehaver af et mindre tegneserieforlag.

»På den ene side er det en kæmpe lettelse, at vi slap ud, inden vores rente ville stige så meget, at vi ville gå konkurs på 14 dage. På den anden siden har jeg en hengemt bitterhed over, at vi er tvunget ud af huset,« siger han.

Lars Christiansen og hans hustru har nervøst fulgt renteudviklingen de seneste par år.

I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og den deraf afledte energi- og inflationskrise, har centralbankerne hævet renterne hurtigt og meget for at tæmme den løbske inflation, som ramte over 10 procent i Danmark i oktober 2022.

Lars Christiansen optog et større F5-lån uden afdrag for cirka fire et halvt år siden. Dengang var renten tæt på nul. Siden er den steget. Meget.

Om et halvt år, hvor Lars Christiansens lån skulle have ny rente, vil den formentlig lande på cirka tre procent.

»Da vi kunne se, hvor det bar henad – altså at vores rente ville blive 10-doblet ved næste rentetilpasning – satte vi vores hus til salg. Så nu flytter vi på landet rent ud sagt,« siger han og tilføjer:

»Det har været fantastisk at have så lav en rente, men nu kommer regningen altså så også lige pludselig.«

Lars Christiansens kvartalsvise ydelse på F5-lånet stod til at stige fra i dag cirka 2.800 kroner til 28.000 kroner.

»Det kunne vi ikke få til at hænge sammen, så vi måtte trække stikket og har heldigvis fået solgt vores hus.«

I dag kan han godt ærgre sig over, at han ikke låste renten fast med et 30-årigt fastforrentet lån med en rente på bare en procent for cirka fire år siden.

Men ligesom så mange andre var han blevet renteblind efter en årrække med historisk lave renter, fortæller han:

»Det er nemt at være bagklog.«

»Jeg troede, at renten ville forblive lav. Jeg kan selvfølgelig godt huske, at renten kan være høj. Da jeg var yngre og boede i en lejlighed på Nørrebro, var renten otte procent. Det er ikke fordi, at det er uvirkeligt, at renten pludselig kan stige, men det er bare noget andet, når lånet er større. Så tæller det altså bare hurtigere.«

Når sommeren går på hæld, flytter Lars Christiansen, hans hustru og deres datter på tre år til Ringsted.

Her har de købt et ældre byhus på 171 kvadratmeter.

»Vi er trods alt så privilegerede, at vi havde så meget friværdi med fra huset i Valby, at vi kunne betale huset i Ringsted kontant,« siger Lars Christiansen.

Parret er nu gældfri, og da boligskatterne også er noget lavere i Ringsted end i Valby, er de faste udgifter nu til at overskue.

»Vi har sikret os frem mod pensionen,« siger Lars Christiansen.

Desuden er det gået op for ham, at Ringsted blot ligger 30 minutters togkørsel fra Københavns Hovedbanegård.

»Ringsted en hyggelig by, og så kommer vi til at bo midt mellem mine forældre, der bor i Køge, og mine svigerforældre, der bor i Skælskør. Og jeg kan næsten være lige så hurtigt i centrum af København med tog, som jeg før kunne på cykel fra Valby.«

På torsdag ventes Den Europæiske Centralbank (ECB) at sænke renten med 0,25 procentpoint.

Lyt til denne episode af podcasten 'Spar Kassen', hvor vi går i dybden med renteudviklingen: