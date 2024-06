Asbestfund ved børnehus i Holbæk har ikke nødvendigvis noget med sag i TV 2-dokumentar at gøre, lyder det.

Der er fundet asbest i en af 11 jordprøver, der er blevet foretaget ved børnehuset Villa Kulla i Holbæk i kølvandet på TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er godt, at der ikke er fundet PCB i prøverne, men jeg er samtidig bekymret over, at der er et fund af asbest i en enkelt af prøverne, siger Erik Kjærgaard, kommunens direktør, i meddelelsen.

- Derfor vil vi også hurtigst muligt fjerne det øverste jordlag i området, hvor prøven blev taget.

Det bliver dog gjort klart, at fundet ikke nødvendigvis har noget med en miljøsag i dokumentaren at gøre.

Sagen handler om nedrivning af en sprogskole, som børnehuset er nabo til.

I dokumentaren fortæller en tidligere Bandidos-rocker om, hvordan han har omgået miljøreglerne i forbindelse med nedrivningen.

Derfor har der været en frygt for, at det miljøfarlige giftstof PCB havde fundet vej til børnehusets område.

Kommunen tilføjer, at asbest ikke er farligt i sig selv, når det befinder sig i jord. Det skal være i støvform for at være farligt, lyder det.

Da asbesten er fundet i jorden, er det ikke sikkert, det har noget med nedrivningen af sprogskolen at gøre, skriver kommunen.

Men både ansatte og forældre er bekymrede for, at børn og ansatte har stået i støv fra nedrivningen.

Af den grund har kommunen sendt rapporten til embedslægen, som kan vurdere, hvad forældre og ansatte kan gøre nu, og om der er andre handlinger end dem, som kommunen selv lægger op til.

- Den utryghed, som svindlere har skabt for forældre, ansatte og naboer i området gør mig ganske enkelt harm, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk, i meddelelsen.

Hun udtaler, at kommunen vil gøre, hvad den kan for at genskabe trygheden.

Kommunens næste skridt er at undersøge selve grunden, hvor den gamle sprogskole lå.

Desuden har TV 2-dokumentaren rettet opmærksomheden mod en grund i Undløse med en beskyttet mose, hvor der er påkørt jord. Den grund vil også blive undersøgt i nærmeste fremtid, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/