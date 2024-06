Siden Instagram blev lanceret i 2010, er det som om, at der med hver opdatering er blevet sneget flere og flere reklamer ind.

I disse dage tester Instagram en ny funktion – en såkaldt 'reklamepause'.

Mens Meta (selskabet bag Instagram, red.) nok er glade for reklamepausen, er brugerne mildest talt rasende.

Det skriver Metro.

For mens reklamer på platformen altid har været nemme at slippe udenom, kan de nye reklamer ikke springes over eller swipes videre fra.

En lille timer vil i stedet dukke op på skærmen, som der indikerer, hvor længe du skal kigge på reklamen før du må swipe videre.

NEW Instagram is testing ad breaks that are sometimes unskippable.



It's a new ad format that features a countdown to an ad while you’re browsing content.



In some cases, the ad isn’t skippable and you’ll have to view it in order to continue browsing. pic.twitter.com/MCraf19DZT — Lindsey Gamble (@LindseyGamble_) June 3, 2024

På ovenstående billede kan man se, hvordan reklamepausen ifølge en bruger på det sociale medie X tager sig ud.

Det nye tiltag har i den grad mødt modstand.

På Reddit er en bruger så utilfreds med reklamepausen, at vedkommende har vendt det til noget positivt.

»Lukkede appen med det samme, da reklamepausen dukkede op, og det vil jeg fortsætte med at gøre det. Tak til Instagram for pausen, der minder mig om, at jeg har noget bedre at lave.«

Nu er spørgsmålet så, om funktionen ender med at blive rullet ud til alle, eller om den dør i testfasen.

Ifølge mediet omsætter Instagram-annoncer for omkring 200 milliarder kroner om året.