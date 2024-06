På banen udspillede der sig en maratonkamp, da Alexander Zverev besejrede Holger Rune i et neglebidende drama.

Men i privaten handler det om noget helt andet for Zverev, der er anklaget for vold og mishandling af sin ekskæreste. Faktisk mener flere, at tyskeren slet ikke burde have fået lov til at spille ved French Open. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

En af dem er en af tennissportens største stemmer, Ben Rothenberg. Ifølge den kendte tennisjournalist, forfatter og podcastvært burde Zverevs rod i privaten – hvor han er anklaget for vold mod sin ekskæreste – have langt større konsekvenser.

'Det er alt sammen virkelig dystert,' skriver Rothenberg på det sociale medie X, natten til tirsdag efter Zverevs femsætstriumf mod Holger Rune.

Og så retter han ellers sigtekornet mod den 27-årige stjerne og tordner en verbal forhånd afsted mod ham.

'Der er ikke noget som helst forløsende eller fornøjeligt ved det. Zverev burde ikke spille.'

Zverev er videre til kvartfinalen i French Open efter sejren mod Holger Rune. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere er dog dybt uenige med Rothenberg – der blandt andet har skrevet Naomi Osakas selvbiografi – og påpeger eksempelvis, at man er uskyldig, til det modsatte er bevist.

Anklagerne går på, at Zverev ifølge ekskæresten Brenda Patea skulle have forsøgt at kvæle hende – først med en pude og derefter med begge hænder op ad væggen – i parrets daværende lejlighed i 2020.

Sidste år blev Zverev idømt en bøde på 450.000 euro (3,3 millioner kroner), som han nægtede at betale. Så røg sagen videre i retssystemet i Tyskland, hvor det nu er en offentlig retssag.

Zverev har altid forklaret, at han er uskyldig, mens ATP – herrernes tennisorganisation – er blevet irettesat med anklager om, at man tager for let på anklagerne mod verdens nummer fire.

Parret har en datter sammen.

Du kan læse mere om sagen mod Zverev her.