I sidste uge trak Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sig fra politik efter B.T.s afsløringer af, at hun var en del af et prorussisk netværk kaldet European Russian Forum.

Nu indkalder flere partier Venstre-formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen i samråd på baggrund af sagen.

Her skal han svare på en række spørgsmål om russisk påvirkning af EU-valget.

Det er Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, der indkalder til samrådet.

»Vi har indkaldt til samråd, fordi vi gerne vil høre, om Troels Lund Poulsen er enig i, at der er behov for at dæmme op for, at fremmede magter som for eksempel Rusland kan påvirke valget til Europa-Parlamentet og vores demokrati i øvrigt,« siger Liberal Alliances politiske ordfører, Sólbjørg Jakobsen.

Hun forklarer, at B.T.s afsløringer af Alexandra Sashas rolle i European Russian Forum har vakt bekymring hos hende og de øvrige partier.

Her er de spørgsmål, som LA, DD, DF og SF vil stille Troels Lund Poulsen i samrådet Mener ministeren at der kan være behov for nye tiltag fra Forsvarets Efterretningstjenestes side, for bedre at kunne dæmme op for fremmede magters påvirkning af valget til Europa-Parlamentet i Danmark? Mener forsvarsministeren at der er gjort nok for at advare både danskerne og de danske partier om risikoen for påvirkningsagenter, udenlandsk kampagnefinansiering mv. op til det snarlige Europa Parlamentsvalg? Mener ministeren, at Forsvarets Efterretningstjeneste bør advare partier mod at opstille kandidater, hvor der skønnes at der kan være reel risiko for, at de pågældende kan være påvirkningsagenter for udenlandske efterretningstjenester? Mener ministeren, med de informationer og efterretninger som løbende tilvejebringes af FE, at der i fremtiden kan være et større behov for at informere fx partier og organisationer om påvirkningsagenter og deres måde at operere på, for at mindske risikoen for påvirkning af fx valghandlinger?

»Vi ved godt, at fjendtlige, udemokratiske lande ikke er blege overfor at anvende fordækte metoder til at påvirke vores dejlige, skrøbelige demokrati. Det har vi blandt andet set, nu hvor DR kan afsløre, at der er strømmet millioner af kroner fra en russisk statsfond til påvirkningskampagner i Danmark og Europa,« siger Sólbjørg Jakobsen og tilføjer:

»Vi har også set, hvordan Venstre har haft en kandidat, som måtte trække sig på grund af russiske forbindelser. Her synes vi ikke, at proceduren, for hvordan vi forhindrer den slags, har været klar nok.«

Socialistisk Folkepartis politiske ordfører, Signe Munk, peger også på Alexandra Sasha-sagen som en del af årsagen til samrådet.

Derudover henviser hun til, at både Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at russiske påvirkningskampagner er en reel trussel mod Danmark.

»Vi har set en række kandidater til EU-valget, blandt andet en i Venstre, som har været under russisk påvirkning. Det viser med alt tydelighed, at Rusland prøver at påvirke holdningsdannelsen til egen fordel. Derfor er vi interesserede i at høre, hvad forsvarsministeren mener, at der skal gøres. Det er ganske alvorligt, at Rusland nu forsøger at påvirke holdningsdannelsen i Danmark og i særdeleshed op til et valg,« siger hun.

Troels Lund Poulsen oplyser til B.T., at han ikke ønsker at gå ind i de konkrete samrådsspørgsmål, før samrådet bliver afholdt.

Men i en skriftlig kommentar oplyser han, at han og regeringen fordømmer russiske påvirkningskampagner og tager indsatsen mod dem alvorligt.

»Regeringen fordømmer russiske aktiviteter på tværs af Europa med blandt andet sabotage, påvirkningskampagner og cyberangreb. De danske efterretningstjenester kan konstatere en øget risikovillighed fra Rusland til at bruge hybride virkemidler, og Forsvarets Efterretningstjeneste har hævet trusselsniveauet for sabotage mod den militære støtte til Ukraine,« oplyser Troels Lund Poulsen i den skriftlige kommentar og fortsætter:

»Det er bekymrende, men sikkerhedsmyndighederne i Danmark følger udviklingen i trusselbilledet nøje og iværksætter sammen med andre relevante myndigheder løbende nødvendige foranstaltninger.«

Forsvarsministeren pointerer, at regeringen allerede har nedsat en task force på tværs af ministerier, der skal håndtere indsatsen mod netop påvirkningskampagner - også i forbindelse med EU-valget.

»Der er i Danmark nedsat en tværministeriel task force, der har til opgave at koordinere den danske indsats mod statslige påvirkningskampagner. Task forcen skal sikre, at myndighederne agerer effektivt og velkoordineret mod påvirkningskampagner i lyset af truslens karakter samt sårbarheden i samfundet, herunder i forbindelse med danske valghandlinger. Det gælder også EU-valget,« oplyser Troels Lund Poulsen.

Der er endnu ikke fastsat en dato for samrådet.

B.T. har for nylig afsløret, at Alexandra Sasha har været en del af European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sammen med et medlem af den russiske præsident Vladimir Putins inderkreds, Boris Titov.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

