Hans lønpakke for regnskabsåret 2023/24 nå op på 23 millioner kroner.

Og pengene kommer fra salget af skønhed og helse.

Matas-bossen, Gregers Wedell-Wedellsborg, har i den grad medvind.

Det skriver Børsen.

Oven i de den faste årsløn på seks millioner kroner plus pension, fik han i det nye regnskab, en kæmpebonus på 11 millioner kroner.

Dertil kommer så aktierettigheder i Matas for 5,3 millioner kroner, som vil blive udbetalt om tre år, hvis han stadig er en succes.

Alt i alt vil det bringe lønnen op på cirka 23 millioner kroner.

Året forinden var hans lønpakke til sammenligning på 14,3 millioner kroner.

I regnskabsåret 2023/2024 havde Matas en omsætning på 6,7 milliarder kroner, hvilket er det højeste i selskabets historie.

En ny vækststrategi skal, ifølge Ritzau, gøre Matas til den førende virksomhed inden for sit felt i de nordiske lande Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Strategien, som Matas præsenterede i forbindelse med sit årsregnskab, skal samtidig få koncernen til at nå en omsætning på 10 milliarder om fire år.

Opkøbet af den svenske skønhedskæde Kicks er en vigtig brik, hvis Matas skal nå sine vækstmål.

»Vi har leveret et bomstærkt regnskab med meget høj vækst og indtjening. Samtidig har vi gennemført det største opkøb i virksomhedens historie, som gør, at vi er gået fra at være en dansk virksomhed til at være en nordisk virksomhed,« siger Gregers Wedell-Wedellsborg.