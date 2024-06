En række togpassagerer blev lørdag aften ufrivilligt drivvåde, da et rør pludselig gik i stykker – hvorefter det regnede ned med kølervæske.

Ifølge Christina Lindeskov, der sad i vognen, fik nogle af passagerne nærmest et brusebad.

»Det var voldsomt. Jeg var målløs. Og jeg synes virkelig ikke, det blev håndteret særlig godt.«

Hændelsen skete i et GoCollective-tog og befandt sig på uheldstidspunktet i Give. Det skulle køre til Herning.

»Jeg var egentlig ikke særlig opmærksom på, at der skete noget. Men så så jeg, at der løb lyserødt væske ned fra loftspanelerne. Og så flyttede folk sig hurtigt. Det stod på i et stykke tid,« gengiver Christina Lindeskov.

Hun skyder på, at der formentlig faldt nok væske ned til at fylde et par gulvspande.

Christina Lindeskov husker, at toget stoppede hurtigt. Og ud kom lokomotivføreren, som så tydeligt chokeret ud.

Derfor undrede hun sig, da toget valgte at køre videre.

»Også ud fra de skadevirkninger, der kunne være. Det bekymrede mig.«

»Vi blev bedt om at gå ind i de næste togafsnit. Men folk trak jo væske med sig. På sko og tøj, mens folk stod op i midtergangen. Der var en, som var helt våd på ryggen. Vi anede ikke, om det var risikabelt at indånde.«

Passagererne fik fortalt, at der var tale om kølervæske, som ramte dem. Derfor prøvede Christina Lindeskov også at google sig frem til nogle svar. Men hun anede ikke, hvilke kemikalier, der var i væsken.

Christina Lindeskov har fuld forståelse for, at det var en atypisk situation for lokomotivføreren.

Men hun havde gerne set, at de blev imødekommet af sikkerhedsudstyr.

»Jeg så ingen førstehjælpskasse. Intet at skylle øjnene med og intet til at tørre væsken op med. Og så synes jeg godt, man kan spørge sig selv, om det er godt nok.«

»Hvis nogle havde fået væsken i øjnene, er det jo vigtigt, at de bliver skyllet med det samme,« siger Christina Lindeskov, der til dagligt arbejder som kemilærer på et gymnasium.

Ifølge hende gik der næsten 40 minutter fra hændelsen, til at toget var i Herning, hvor ambulancer og lægebiler stod klar til at hjælpe.

Det fulde svar fra Mikkel Juul fra GoCollective Hvorfor blev toget ikke evakueret? »Vores lokomotivfører går ud og besigtiger toget og sikrer, at de berørte kommer væk fra stedet, hvor lækagen er gældende. Han kontakter vores sikkerhedsvagt, som så hurtigt kontakter Beredskabet. Og de får lagt en plan og mener, at det langt mest effektive er at få de berørte passagerer til Herning.« »Det ville være hurtigere at få læger og para-medicinere til Herning end området omkring Give og Thyregod, hvor toget befandt sig.« Ifølge passageren skete hændelsen omkring Give, og de var i toget mellem 30 og 40 minutter, før det kom til Herning. Kunne hjælpen ikke være kommet på den tid? »Vi skal huske, at togene kører på andre strækninger, end biler gør. Det tager væsentligt længere tid at komme frem dertil for biler, end det gør til Herning og større byer. Og derfor mente vi ikke, det var fremkommeligt.« Kigger man på Sikkerhedsdatabladet for en kølervæske står der, at man skal søge frisk luft ved indånding – og straks fjerne forurenet tøj og vaske hud med sæbe og vand. Passagererne blev blot bedt om at gå ind i en anden vogn. Synes det, det er tilstrækkeligt?

»Der står noget andet på den, vi køber. Der står, man skal vaske hud med vand. Ikke noget med at fjerne forurenet tøj. Og hvad lægges der i frisk luft? Vi vurderede, at den bedste måde, var, at fragte passagererne hen et sted på den mest effektive måde. Og det var Herning.« »Vores folk er dagligt i kontakt med kølervæsken, og de ved, det ikke er akut ætsende.« Hvorfor fik passagererne det ikke at vide? »Vi er helt klart ved at kigge ind ad. Blandt andet, om vores kommunikationsopgave er håndteret godt nok. Vi valgte at få bragt dem til besigtigelse hurtigst muligt, og det er langt den vigtigste opgave. Om det har været løst perfekt, må vi finde ud af. Men vi har også fået mange henvendelser fra folk, som har rost vores håndtering.« Ifølge passageren, jeg har talt med, var der intet førstehjælpsudstyr, ting til at tørre op med eller noget at skylle øjne med. Hvad siger du til det?

»Der er førstehjælpsudstyr i vores tog, og alt er, som det skal være der. Jeg kan godt forstå, hvis tingene går meget hurtigt i sådan en situation. Men jeg er nu glad for, at der blev koordineret hurtigt, og at sundhedspersonale stod klar i Herning.« »Vi har også sikkerhedskort i alle vore tog, og der står, hvor kassen befinder sig. Men der kan sagtens være glippet noget kommunikativt i hele arbejdet, det medgiver vi gerne.«

Mikkel Juul, kommunikations- og presserådgiver ved GoCollective, siger til B.T., at man ser meget alvorligt på sagen.

»Det er dybt beklageligt, at de oplever sådan en hændelse. Det er selvfølgelig ikke meningen, og det tror jeg alle kan se og forstå.«

»Vi er dybt berørte af den og er gået i gang med et grundigt eftersyn. Og så har vi taget toget ud af drift, så vi får kigget godt igennem, hvad der er sket.«

Adspurgt om, hvorfor toget ikke blev evakueret, siger Mikkel Juul, at det handlede om logistik – og om at få alle til Herning hurtigst muligt.

Det kan du læse mere om i hans fulde svar længere oppe.

Han tilføjer, at 18 personer blev ramt af kølervæsken.

Tre personer blev kørt til Gødstrup Sygehus, hvor de blev skyllet og fik tjekket deres øjne.

Christina Lindeskov selv blev ikke ramt.

»Men det har da sat sig psykisk. Følelsen af, at der ikke blev handlet – og du anede ikke, om der var en risiko forbundet med væsken ved at røre eller indånde det.«

»Og så forstår jeg ikke, at toget ikke kørte tilbage til Give, så alle kunne komme udenfor.«