En lækker sommerkjole? Eller måske en let skjorte, som er behagelig at have på under ferien sydpå?

Hvis du overvejer at shoppe nyt tøj til ferien hos Zara, bør du tænke dig ekstra godt om, hvis turen går til Spanien – af en bestemt årsag:

At der er en del penge at spare ved at vente med at shoppe Zara-tøj til efter ankomsten. Det skriver Sky News.

Det britiske medie har sammenlignet priser på Zara-tøj i henholdsvis Storbritannien og Spanien, og det viser sig, at det er markant billigere i den spanskejede kædes hjemland.

Uanset om der er tale om tøj til børn, kvinder eller mænd.

Det samme gør sig gældende for os danskere.

B.T. har sammenlignet priser på Zara-tøj her til lands og på Zaras spanske hjemmeside.

Eksempelvis koster en herreskjorte i hør 359 kroner her i Danmark, men i Spanien kan selvsamme skjorte erhverves for 35,95 euro – svarende til 268 kroner.

Her ses hør-skjorten i Zaras danske webshop til 359 kroner. Foto: Zara Vis mere Her ses hør-skjorten i Zaras danske webshop til 359 kroner. Foto: Zara

Hvordan kan det dog være, når der er tale om et stort, internationalt brand?

Ifølge det populære spanske tøjmærke skyldes det flere ting:

»Priserne varierer de forskellige markeder imellem på grund af en række faktorer, som omfatter forsendelsesomkostninger og valutakurser,« oplyser en talsperson fra Zara til Sky News.

Så hvis du er glad for Zara-tøj og shopping, er der (måske endnu) en god grund til at tage til Spanien på sommerferie.

Her ses hør-skjorten i Zaras spanske webshop til 35,95 euro. Foto: Zara Vis mere Her ses hør-skjorten i Zaras spanske webshop til 35,95 euro. Foto: Zara

