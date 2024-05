Hver gang du sætter din vaskemaskine i gang udleder du mikrofibre til kloakken.

Én enkelt vask kan afgive flere millioner mikrofibre, skriver Videnskab.dk

Men følger du seks lette råd, kan du reducere mikroplastforureningen fra din private vaskemaskine. Det lover Judith Weis, der er professor i biologi fra Rutgers University i Newark, USA.

Alt tøj udleder mikrofibre. Det sker , når tøjet fremstilles, når vi bruger det, når vi smider det ud, men også hver gang vi vasker det.

Følg seks gode råd til at vaske mest miljøvenligt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Mikroplast indeholder blandt andet ftalater og bisphenol A, der kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for både mennesker og dyr.

Men vores tøj indeholder også andre kemikalier, for eksempel farvestoffer, brandhæmmende stoffer eller for eksempel stoffer som forhindrer, at tøjet krøller.

Vil du så vidt muligt undgå at forurene, når du vasker, har Judith Weis en række gode råd til, hvordan du kan mindske mængden af mikrofibre, der udledes fra dit vasketøj:

Vask knap så ofte.

Sørg for, at din vaskemaskine er fuld. I en halvfuld maskine knækker flere mikrofibre af, fordi tøjet bliver udsat for mere friktion i vaskemaskinen.

Vasker du i koldt vand, knækker færre mikrofibre af end, hvis du vasker ved høje temperaturer.

Brug mindre vaskemiddel – det mindsker afgivelsen af mikrofibre.

Vær opmærksom på, at centrifugeringen producerer færrer mikrofibre i en frontbetjent vaskemaskine.

Lad vasketøjet hænge til tørre på en tørresnor. Tørrer du det i tørretumbleren udledes yderligere mikrofibre til luften fra tørretumblerens udluftning.

