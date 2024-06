Da Bradley Richards åbnede øjnene, følte han øjeblikkeligt smerten.

»Jeg kan huske, at da jeg vågnede, fossede blodet ud fra mit hoved, børn skreg, folk løb rundt overalt, og det hele var meget hektisk,« siger han.

Den 29-årige britiske mand fortæller til Daily Mail om sine oplevelser ombord på det Singapore Airlines-fly – SQ321 – der for tre uger siden blev ramt af ekstrem turbulens på en tur fra London til Singapore.

Her kom adskillige passagerer til skade, mens en 73-årig mand mistede livet.

Sådan så der ud i SQ321 efter den voldsomme turbulens. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Bradley Richards har ingen erindring om, hvad der præcist skete, for han tror, at han mistede bevidstheden, da flyet faldt 54 meter på få sekunder.

Men han kan husker en øjeblikkelig smerte i nakke og ryg.

»Det var ligesom at være med i en film,« siger han i dag:

»Jeg kan huske, at jeg forsøgte at bruge en pude til at stoppe blodet.« Han så sådan ud:



Efter den voldsomme turbulensepisode blev flyet omdirigeret til Bangkok i Thailand.

Her blev Bradley Richards hjulpet af flyet af de tililende reddere og blev placeret i en kørestol.

På hospitalet blev det konstateret, at han havde i alt seks brud på knogler i nakke og på rygsøjle.

»Det var meget traumatisk,« siger han i dag:

Selv flyets indmad kunne ikke holde til det. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det har ikke været rart, men jeg forsøger at forblive positiv.«

Selvom det altså efterhånden er 21 dage siden, at SQ321 blev ramt af den voldsomme turbulens, befinder Bradley Richards sig stadig på hospitalet i Thailand.

Han ved ikke, hvornår han igen kan vende hjem til Storbritannien.

Der var 229 personer ombord på flyet. Undersøgelserne af hændelsen er ikke afsluttet.