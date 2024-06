»Er du gal, en dansk dominans i Frankrig,« lyder det fra B.T.s cykelkommentator.

Magnus Cort fulgte op på Mads Pedersens flotte etapesejr og tog endnu en skalp for Danmark, da anden etape af Critérium du Dauphiné blev kørt denne mandag.

Men det holdt hårdt i de tågefyldte bakker, hvor en bornholmeren pludselig dukkede opæ

»Den her afslutning var så spændende, at det simpelthen ikke var til at holde ud. Jeg sad helt ude på kanten af stolen, da Armirail kæmpede for at holde det frådende felt bag sig – men på helt hjerteskærende vis blev han ædt op få hundrede meter før mål,« lyder det fra B.T.s cykelkommentator Frederik Gernigon.

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

»Men heldigvis var det Kong Corten, der strøg først ud af tågen. Er du gal, en dansk dominans i Frankrig, hvor Magnus Cort nu overtager den gule trøje fra Mads Pedersen. Vores danske gutter tæmmer de franske bakker, som var de Côte de Koldingvej.«

»Med sejren får Magnus Cort en mindre genfødsel efter en lang og hård periode for ham. Det er over et år siden, feltets hurtigste overskæg har vundet et cykelløb, og det er altså lang tid, når man hedder Cort til efternavn.«

Sejren var derfor ekstra tiltrængt og en god måde at takke holdet for tilliden.

»Forventningerne til ham på Uno X har været skyhøje siden skiftet ved nytår. Cort har været et kæmpe navn at hente for det norske mandskab, og derfor skal han være med til at forbedre det her hold. Men sandheden er, at hans start ikke har været god, efter han fik sit forår smadret af en brækket tommelfinger.«

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi ved, at Cort har det her niveau. Det er bare ikke altid, at han viser det – men det kan ikke undervurderes, hvor vigtig triumfen er med lidt over fire uger til Tour de France,« lyder det fra cykelkommentatoren.

Cort har også taget førertrøjen og den grønne pointtrøje fra Mads Pedersen, der dog får lov at køre i sidstnævnte på tredje etape.