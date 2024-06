En håndfuld Novo-aktier, som 55-årige Toke købte til sin kone for 50.000 kr. for mange år siden, er vokset til at være knap 1 mio. kr. værd.

Derfor har privatinvestoren kontaktet Euroinvestor og B.T.s formuetjek, hvor aktiechef i HC Andersen Capital Michael Friis Jørgensen har et bud på, hvad Toke og hans bedre halvdel kan gøre med Novo-aktierne.

Aktiechefen, som har set hele Tokes portefølje, der består af i alt 1,5 mio. kr. i selskaber som vindmøllekæmpen Vestas, medicoselskabet Ambu og kabelproducenten NKT, mener nemlig, at den private investor er alt for eksponeret mod det succesfulde danske medicinalselskab.

»Jeg er selv meget optimistisk på Novos udsigter, men det her er sandsynligvis en for stor eksponering mod det her,« siger han og tilføjer:

»Vi kan altid diskutere værdisætning og så videre, men Novo er sådan lidt i den høje ende historisk set, fordi der er enorme positive vækstudsigter for den.«

Novo-aktien er siden årsskiftet gået frem med mere end 30 pct. Men spoler man tiden længere tilbage og kigger på udviklingen de seneste fem år, er Novo-aktien steget tæt på 500 pct.

Michael Friis Jørgensen mener da heller ikke, at det er det værste tidspunkt, Toke og hustruen skal træffe en beslutning om at sælge aktien eller ej.

»Man er ikke i gang med at skulle gøre det her midt i en krise. Det er altid godt at træffe de beslutninger, når man er foran, end når man er bagved,« siger han.

