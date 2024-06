Han klemte sig videre i en flot fight, men det kan vise sig nytteløst.

Novak Djokovic siger, at han ikke er sikker på, at han 'vil være i stand til at spille' French Open-kvartfinalen, siger han ifølge AFP.

»Jeg har haft et mindre knæproblem i et par uger, men det er ikke en stor ting. Så gled jeg i andet sæt, og jeg følte smerte. Jeg tog en masse smertestillende medicin, og det begyndte at virke i slutningen af ​ fjerde sæt. Jeg ved ikke, om jeg spiller i kvartfinalen, vi må vente og se.«

Han forklarer desuden, at han skal testes tirsdag.

Det er ellers 15. år i træk, serberen er blandt de otte bedste i grand slam-turneringen French Open.

Trods problemer med knæet sled han sig videre efter godt fire en halv times spil mod Francisco Cerundolo i en kamp, der blev afgjort i fem sæt.

Den 37-årige serber, der har vundet French Open tre gange, skal i kvartfinalen møde norske Casper Ruud - om alt går vel.

