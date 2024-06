I de første syv år kunne man følge familien Beuschau i 'Årgang 0'.

Dengang var kærligheden intakt mellem sygeplejersken Louise og webdesigneren Martin, men nu hvor deres datter Mathilde for længst er blevet stor, er forældrene gået fra hinanden.

»Vi er blevet skilt,« bekræfter Martin Beuschau nu overfor Se & Hør.

På Instagram skriver 'Årgang 0'-faren da også, at han leder efter en andelsbolig på Vesterbro, hvor der er plads til parrets yngste af fire børn, nemlig de to endnu hjemmeboende Rasmus og Alberte.

Louise og Martin Beuschau fra 'Årgang 0' er blevet skilt. Her ses de i TV 2-programmet med deres to ældste børn, 24-årige Mathilde og 22-årige Frederikke. Foto: TV 2 Vis mere Louise og Martin Beuschau fra 'Årgang 0' er blevet skilt. Her ses de i TV 2-programmet med deres to ældste børn, 24-årige Mathilde og 22-årige Frederikke. Foto: TV 2

Parrets ældste datter, den 24-årige Mathilde Beuschau, som blev født for rullende kameraer i 'Årgang 0', er fortsat et kendt ansigt på skærmen.

Udover at være influencer og selvstændig som online coach, har hun også deltaget i flere realityprogrammer som senest TV 2-programmet 'Korpset'.

Mathilde Beuschau har ikke selv kommenteret skilsmissen endnu.

Men i slutningen af maj skrev hun på Instagram ifølge Se & Hør, at hun havde trukket sig lidt fra de sociale medier for at bruge tid på at grine og græde med familien.