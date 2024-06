Mandag aften er Nordjyllands Politi rykket ud til en arbejdsulykke ved Aalborg Portland.

En mand faldt fra en trappe, da han var i færd med at laste cement på en lastbil.

Manden var bevidstløs indtil politi og ambulance ankom, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Rene Kortegaard.

Hvor langt faldet var vides endnu ikke.

Selvom manden vågnede efter myndighedernes ankomst til ulykkesstedet og blandt andet kunne oplyse sit navn, vidste han ikke, hvordan han var faldet.

»Han laster cement på lastbilen, og der er der en trappe, man skal op ad for at laste. Vi ved ikke, hvor på trappen han er faldet fra eller hvad faldet skyldes,« siger Rene Kortegaard til B.T.

Rene Kortegaard fortæller, at det er for tidligt at sige noget om, hvilke skader manden har pådraget sig i faldet.

Den tilskadekomne er kørt på hospitalet.

Vagtchefen oplyser, at Arbejdstilsynet i morgen vil kigge nærmere på ulykkesstedet, ligesom at man fra politiets side har sikret billeder fra stedet.