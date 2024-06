Nye Borgerliges oprindelige ungdomsparti opløste sig selv i marts efter forsøg på at lukke moderpartiet.

Blot tre måneder efter at Nye Borgerliges Ungdom opløste sig selv, er ungdomspartiet genrejst.

Det oplyser Nye Borgerliges formand, Martin Henriksen, i en mail til Ritzau.

- Det lykkedes ikke for den tidligere politiske ledelse at lukke moderpartiet, men ungdomsafdelingen blev desværre lukket ned.

- Jeg sagde dengang, at vi skulle genstarte Nye Borgerliges Ungdom med fokus på højrefløjsaktivisme, og det er sket i dag, lyder det fra ham.

Det gamle ungdomsparti blev opløst 3. marts, i kølvandet på at Nye Borgerliges folketingsgruppe blev nedlagt, i forbindelse med at partistifter Pernille Vermund forlod partiet den 10. januar.

Opløsningen skete ved en afstemning på to landsmøder i ungdomspartiet.

Kort tid efter gjorde Martin Henriksen det klart, at hvis han blev valgt som formand for partiet, ville han genåbne ungdomspartiet.

Som sagt, så gjort. Den 16. april blev Martin Henriksen valgt som ny formand, og nu knap to måneder efter er ungdomspartiet på benene.

- Nu skal de unge mennesker lære hinanden at kende og udvikle et godt samarbejde, og så kommer der gang i noget traditionelt ungdomspolitisk arbejde, som så vil blive krydret med en ny aktivistisk del, siger han.

- Jeg ser rigtig gerne, at de unge mennesker går på gaden og viser deres modstand mod befolkningsudskiftningen, wokeismen, historieløsheden og et virkelighedsfjernt og ødelagt politisk system

På et møde på Christiansborg har ungdomspartiet mandag aften valgt Joachim Foged Brantz som landsformand. Han ser frem til at komme ud over rampen med "klare nationale og borgerlige synspunkter".

- Det er en afgørende kamp, og jeg mener, at det politiske system mere end nogensinde før har brug for ungdommelig modstand, for tingene er kørt fuldstændig af sporet på så mange områder, lyder det fra den nye formand i mailen.

/ritzau/