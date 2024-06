Selvom de kongelige generelt ikke har for vane at engagere sig for meget i politik, så følger prins Harry nok det amerikanske valg ekstra tæt.

Bliver det Trump, der løber med sejren, kan prinsen nemlig risikere at blive udvist af USA. Og hvor skal han så bo?

Det spørgsmål kan blive svært at svare på, vurderer forfatter, journalist og tidligere korrespondent i Storbritannien, Lone Theils.

»Der er to muligheder, så vidt jeg kan se,« siger hun i B.T. s podcast 'Kongehuset bag kulissen', der mener at det er begrænset, hvor parret kan bosætte sig.

Prins Harry kan blive tvunget til at forlade USA. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters/Ritzau Scanpix

Situationen kan dog blive aktuel, hvis Donald Trump ender øverst på sejrsskamlen, for så kan det bringe prins Harry i en alvorlig kattepine.

Prinsen har nemlig i sin bog 'Reserven' afsløret, at han tidligere har taget stoffer, og det betyder, at han muligvis har løjet på sin visaansøgning til USA, da det er langt sværere at få visum, hvis man i ansøgningen krydser af i feltet om, at man tidligere har taget stoffer.

Mens USAs nuværende præsident Joe Biden har bedt om, at prins Harrys visumansøgning bliver hemmeligholdt, har Trump et helt andet syn på det.

Han mener, at prinsen ikke skal have særbehandling.

»Vi må se, om de ved noget om stofferne. Hvis han løj om det, så må det blive behandlet på korrekt vis,« har Trump tidligere udtalt til GB News, hvor han ikke afviser, at det ville kunne ende med en udvisning af prinsen.

Ifølge Lone Theils vil det dog næppe øge prinsens popularitet, hvis han bliver smidt ud af USA:

»Det ville jo også være super pinligt for ham,« siger hun i podcasten.

Hør, hvorfor hele affæren kan blive pinlig, og hvor Lone Theils mener, at prins Harry kan bosætte sig, omkring 26 minutter inde i 'Kongehuset bag kulissen'.

