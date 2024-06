I godt 25 år har Casper Christensen og Frank Hvam været et uadskilleligt makkerpar, der har stået bag et utal af succesfulde film og tv-serier – ikke mindst 'Klovn'-universet – sammen.

Men nu ser det knap så rosenrødt ud, når man kigger på de to komikeres netop offentliggjorte tal for deres mange samarbejder.

For nu kan Casper Christensen og Frank Hvam fremvise deres dårligste resultat nogensinde.

Komikerduoen ejer først og fremmest det fælles holdingselskab Nutmeg Holding 2017 ApS sammen.

I slutningen af 2022 udkom Frank Hvam og Casper Christensen med den niende sæson af 'Klovn'-tv-serien. Her flyttede Frank Hvam efterfølgende til New Zealand. Derfor laver duoen i dag hovedsageligt podcasten 'Casper ringer til Frank' sammen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Men i holdingselskabet – som de ejer alle deres resterende fælles virksomheder igennem – har det aldrig stået værre til.

Næsten en million kroner har de tabt det forgangne år.

Heldigvis er der nok på kistebunden med en egenkapital, der efter millionunderskuddet er røget ned på knap 5,4 millioner kroner.

Det største tab har dog været i Casper Christensen og Frank Hvams produktionsselskab.

Foto: Søren Bidstrup

I Nutmeg Productions ApS har duoen således også kunne fremvise deres dårligste resultat nogensinde med et underskud på mere end 1,1 millioner kroner.

Og dette underskud har altså langt oversteget de godt 240.000 kroner, som duoen ellers formåede at hive hjem i deres filmselskab.

Det er nemlig særligt i Casper Christensen og Frank Hvams filmselskab, Nutmeg Movies ApS, at pengene ligger.

Her er der – efter det mindre overskud på 240.000 kroner – en egenkapital på godt over 7,1 millioner kroner. Et beløb, som dog er noget mindre prangende end de seneste års millionoverskud i filmselskabet.

Frank Hvam og Casper Christensen har haft instruktør og manuskriptforfatter Mikkel Nørgaard med på 'Klovn'-filmene. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Igennem deres filmselskab ejer makkerpakket desuden endnu et selskab sammen – her ligeligt fordelt med instruktøren Mikkel Søncksen Nørgaard.

Dette produktionsselskab ved navn JA-HATTEN er dog også efter begrænset aktivitet endt i underskud med et minus lige over de 30.000 kroner.

Frank Hvam og Casper Christensens sidste fælles selskab, Nutmeg Rights ApS, som makkerparret har rettighederne til deres kreative produktioner i, har heller ikke været prangende det seneste år.

Selskabet er efter begrænset aktivitet endt med et lille minus på 3.000 kroner.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Casper Christensen og Frank Hvam ejer deres fælles hovedselskab Nutmeg Holding 2017 gennem hvert deres eget holdingselskab.

Her er der dog ingen nye årsregnskaber, men hos Casper Christensen så det forrige år ikke værre ud, end at det negative resultat på 1,4 millioner i BabyRhum ApS fik egenkapitalen ned på 11 millioner kroner.

Frank Hvam fik derimod overskud i sit holdingselskab KVABS ApS, og den ene million hjalp egenkapitalen til at lande på 7,3 millioner kroner.

Og her i de to komikeres egne holdingselskaber vil det formentlig også komme til at kunne mærkes, at duoen netop har fremvist deres dårligste resultat nogensinde i deres fælles hovedselskab.

2023 var da også året, hvor duoen måtte klare sig fra hver sin side af jorden, da Frank Hvam flyttede til New Zealand.

Det blev der dog podcasten 'Casper ringer til Frank' ud af, som makkerparret stadig er aktuelle med.