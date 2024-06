Tidligere mandag kunne B.T. fortælle, at den nu landskendte tidligere kriminelle erhvervsjurist og muldvarp i TV 2's dokumentar 'Den Sorte Svane' Amira Smajic, blev straffet kort inden tv-optagelserne gik i gang i 2022.

Det fik Mads Brügger, der introducerede tv-stationen for erhvervsjuristen, til at fortælle til Ekstra Bladet, at havde han haft den oplysning, ville han ikke have brugt hende som muldvarp – et svar han nu har trukket tilbage.

Men dommen fra 1. februar 2022 havde ikke haft nogen betydning for, om TV 2 havde indgået samarbejdet med Amira Smajic, det fortæller Michael Nørgaard, der er redaktionschef på TV 2 Dokumentar, i en mail til B.T.

»Det er hele præmissen for Den sorte svane, at vores muldvarp kommer fra det kriminelle miljø. Vi lægger åbent frem i programmerne, at Amira Smajic har en kriminel fortid, og vi deklarerer det tydeligt. Det er også årsagen til, at vi er meget varsomme med at bruge hende som kilde, fordi hendes troværdighed er kompromitteret af de kriminelle handlinger, hun fortæller om. Det forhold, som bliver omtalt i medierne i dag, ville ikke have ændret på vores samarbejde med Smajic,« skriver Michael Nørgaard.

Af dommen fra 2022 fremgår det, at Amira Smajic blev dømt for at have udvist 'grov skødesløshed' i forbindelse med sit job som erhvervsjurist.

Sagen handler om, at hun gennem sit arbejde i Advokatfirmaet Smajic fik adgang til to ringbind med efterforskningsmateriale, som var blevet udleveret af politiet i en straffesag.

Ringbindene fandt politiet ved en ransagning i en anden straffesag, og retten fandt det altså godtgjort, at Amira Smajic ikke havde håndteret de fortrolige ringbind korrekt, eftersom de blev fundet liggende frit tilgængeligt på adressen på Sandkaj 21 i København.

Her lå ringbindene, mens andre personer 'havde fast ophold dér', står der i dommen.

»Der vil givetvis komme flere eksempler frem om hendes kriminelle liv både af ældre og nyere dato. Formålet med dokumentaren er ikke et portræt af Amira Smajic, men at dokumentere alvorlig kriminalitet og samspillet mellem under- og oververdenen,« lyder det i svaret fra TV 2's redaktionschef.

B.T. har stillet flere spørgsmål til TV 2, blandt andet om de kendte til dommen fra 2022, men det har de ikke svaret på.

Mads Brugger fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at han ikke kendte til dommen.

I alt blev Amira Smajic idømt 10 dagsbøder af 1000 kroner. Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra TV 2's muldvarp til dommen. Hendes advokat Carlo Siebert fortæller, at hun ikke har mulighed for det.