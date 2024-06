I 1982 bed Ozzy Osbourne hovedet af en flagermus.

Nu har en ny flagermus taget hævn, da der i sidste uge blev gået til modangreb på en Hollywood-stjerne under en koncert i Spanien.

Du husker måske Taylor Momsen fra hendes rolle som Jenny Humphrey i tv-serien 'Gossip Girl'.

Udover at spille skuespil har hun også rockbandet 'The Pretty Reckless', der for tiden varmer op for AC/DC på deres aktuelle europaturné.

Taylor Momsen på scenen under den aktuelle AC/DC-turné. Foto: Bernd Thissen/AP/Ritzau Scanpix

Onsdag spillede de i Sevilla, og her gik en flagermus pludselig til angreb på Taylor Momsen under nummeret 'Witches Burn'.

Den 30-årige skuespiller og sanger har selv delt en video af episoden på Instagram, hvor man kan se, at flagermusen bider sig fast i hendes lår.

Hun tager situationen helt køligt og beder stille og roligt sine scenefolk om at komme hende til undsætning, og til sidst flyver flagermusen væk igen.

»Hvilket rock'n'roll'-øjeblik,« skriver Taylor Momsen på Instagram.

Taylor Momsen (til højre) med sine 'Gossip Girl'-kollegaer Leighton Meester og Blake Lively fotograferet i 2008. Foto: Ho/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg havde ingen anelse (Om at flagermusen havde bidt sig fast, red.) før publikum blev ved med at skrige og pege. Den var sød, men ja – den bed mig, så rabies-vaccineskud til mig de næste to uger,« fortsætter hun og takker til sidst personalet på det lokale hospital for at hjælpe hende.

Den britiske popsangerinde Natasha Bedingfield, der er kendt for nummeret 'Unwritten', spørger i kommentarsporet på Instagram, om det gjorde ondt at blive bidt.

»Bidet? Nej. Vaccineskuddene? Ja!« svarer Taylor Momsen.

Se episoden i videoen herunder: