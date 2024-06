Én nyhed må have givet håndboldfans landet over morgenkaffen galt i halsen mandag.

Men for håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen kom det ikke som nogen overraskelse, at Niklas Landin stopper på det danske landshold efter De Olympiske Lege i august.

Succestræneren har nemlig vidst i lang tid, at det var her, det bar hen ad for den mangeårige landsholdsmålmand.

»Jeg har vidst det i et par år, at det nok højst sandsynligt endte med det her, så det kommer ikke som et chok for mig,« fortæller landstræneren til B.T.

Den 35-årige landsholdsmålmand har været fast inventar i buret for Nikolaj Jacobsens bur i over et årti og er stadig en af de største stjerner, selvom han på det seneste ofte har taget plads på bænken til fordel for Emil Nielsen.

Derfor har det også været vigtigt for Jacobsen at gøre sit for at få Landin til at blive hængende lidt længere.

»Jeg har da gået og håbet, at han ville ændre sin mening og forsøgt at overtale ham til at fortsætte,« siger Jacobsen og fortsætter:

»I må spørge Niklas, om han har været fristet til at fortsætte, men jeg håber da, at jeg i hvert fald har gjort ham i tvivl, om det er det rigtige – men jo ikke i tvivl nok.«

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, kalder Landins beslutning for 'lidt af en bombe'.

En bombe, der sprænger ikke lang tid efter, at landsholdsfænomenet, Mikkel Hansen, også har meddelt sit karrierestop efter legene i Paris.

»Det bliver et kæmpe tab. Men jeg vil sige, at sportsligt synes jeg, vi har rustet os godt ved at have fået en masse unge spillere med, som også har gjort det fantastisk,« siger Jacobsen.

»Udfordringen bliver, at der ikke er nogen Mikkel eller Niklas at kigge over på eller læne sig op ad, når presset kommer på, og det bliver spændende at se, hvordan holdet reagerer, når de to ikke er der længere.«

Niklas Landin står noteret for 273 kampe i buret for Danmark og har vundet et hav af medaljer med landsholdet – herunder fem guldmedaljer til både EM, OL og VM.