Tre mennesker er mandag blevet fundet druknede i kældre i Tyskland efter weekendens enorme vandmasser i den sydlige del af landet.

Det skriver Bild.

Mandag eftermiddag bekræftede en talsmand for politiet i Aalen, at man i et hus i Schorndorf, har fundet ligene af en mand og en kvinde.

Ligene blev fundet, da en kælder blev pumpet tom for vand.

De massive vandmasser har nu kostet fire mennesker livet i det sydlige Tyskland. Foto: Daniel Roland/AFP/Ritzau Scanpix

Tidligere på dagen var en 43-årig kvinde blevet fundet død i en kælder i Schrobenhausen, som ligger i Bayern.

Kvinden blev meldt savnet lørdag aften.

Søndag aften mistede en 42-årig brandmand livet under en redningsaktion i Bayern.

Flere dages regn havde fået vandstanden i mange vandløb og floder til at stige kraftigt i løbet af de sidste par dage, især i Bayern og Baden-Württemberg.

Hele landsbyer blev oversvømmet efter, at dæmninger var brudt sammen.

Efter de ekstremt kraftige regnskyl blev katastrofealarmen udløst.

Mange mennesker blev evakueret.

Vandmasserne har indtil videre nu kostet fire mennesker livet.