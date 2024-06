Har du styr på, hvem du skal stemme på til søndagens EU-valg?

B.T. har spurgt en håndfuld kendte danskere, der allerede har truffet deres valg. Se deres gode råd, til dem der stadig er i tvivl.

Søndag den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet.

Man har kunnet brevstemme siden den 29. april og frem til på torsdag. Herefter må man en tur i stemmeboksen søndag, hvis man vil have indflydelse på valget.

Geo, komiker

»Man skal stemme! Det er ens pligt, hvis man vil have lov til at brokke sig. Jeg går meget op i politik og var som 16-årig – i Ellemann senior-æraen – medlem af Venstre Ungdom i Aalborg. Jeg vil ikke afsløre, hvad jeg stemmer nu, men det er IKKE på Venstre.«

Hvordan plejer du at forberede dig til et EU-valg?



»Jeg forbereder mig ikke, da jeg allerede er godt inde i, hvad de forskellige repræsenterer.«

Hvad er dit råd til folk, der er i tvivl om, hvad de skal stemme?



»Jeg synes, at mange af de forskellige kandidattests både er sjove og nogle gange semi-korrekte, men hvis de også tog højde for, hvor lidt hold der er i 95 procent af alle politikeres løfter, så ville de måske være mere pålidelige.«

»Men ellers spørg en ven, der går op i det – og vigtigst af alt: Stem! Om ikke andet så på det man stemmer 'indlands'.«

Aura Dione, musiker



»Jeg har besluttet, hvem jeg vil stemme på. Jeg synes, det er vigtigt at være afklaret om sit valg, når man går til stemmeurnerne.

Hvordan plejer du at forberede dig til et EU-valg?

»Ved at læse op på de forskellige kandidater og partier. Jeg bruger tid på at forstå deres politik og holdninger til vigtige emner. Jeg tager også nogle gange tests og quizzer for at se hvilke partier, der matcher mine holdninger bedst.«

Hvad er dit råd til folk, der er i tvivl om hvad de skal stemme?

»Sæt dig grundigt ind i de forskellige partier og kandidaters programmer. Det er også en god idé at tage nogle af de tests, der findes online, som kan hjælpe med afklare, hvem man er mest enig med. Det vigtigste er dog at stemme – din stemme har betydning!«

Jussi Adler-Olsen, forfatter



»Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil stemme på.«

Hvordan plejer du at forberede dig til et EU-valg?



»Jeg bruger meget tid på at sætte mig ind i emnerne – og hvad de potentielle kandidater står for. Først derefter beslutter jeg mig for, hvad jeg stemmer på.«

Hvad er dit råd til folk, der er i tvivl om hvad de skal stemme?



»Først og fremmest er det vigtigt at stemme. Hver enkelt stemme tæller. Og er man i tvivl, er der flere kandidattests, man kan tage. De kan godt give inspiration.«

Asger Aamund, erhvervsmand

»Jeg ved godt, hvem jeg vil stemme på.«

Hvordan plejer du at forberede dig til et EU-valg?



»Jeg skriver regelmæssigt artikler om EU-politik på min blog, så jeg er skarpladt op til valget.«

Hvad er dit råd til folk, der er i tvivl om hvad de skal stemme?



»Hvis du er i tvivl så bliv hjemme på sofaen. Den der sover synder ikke.«

Frederik Fetterlein, tennistræner

»Ja, jeg stemmer og ved præcis, hvad jeg stemmer. Denne gang har jeg sat mig lidt mere ind i det, så det bliver spændende.«