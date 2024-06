Inden Kellie Ann Carmichael forlod hostellet, fortalte hun personalet, at hun ville vende tilbage senere på dagen for at hente sine ting.

Men det gjorde hun aldrig. Og siden har ingen set hende.

Det var 29. april 2001, og der er altså gået lige over 23 år siden den skæbnesvangre dag, men nu er der afgørende – trist – nyt i sagen, skriver australske ABC News.

For politiet har fundet ligrester i Katoomba-området, hvor også Kellie Ann Carmichael sidst blev set.

Og de er blevet identificeret til at være den dengang 24-årige australske kvinde, og hendes familie er blevet underrettet.

Ligresterne blev i første omgang fundet 30. april, da politiet var til stede i det pågældende område i en anden sammenhæng. Siden blev der gjort yderligere fund 27. maj.

I de forgangne 23 år har ingen altså vidst, hvad der skete med Kellie Ann Carmichael.

Til at begynde med gik politiet ud fra, at der var tale om selvmord, men det protesterede hendes familie over, og der blev efterfølgende indledt en mordefterforskning efter et anonymt tip fra en borger.

I 2011 blev der så udlovet en dusør på knap en million kroner for oplysninger i sagen. Uden resultat.

Yderligere obduktioner af ligresterne skal hjælpe politiet med at blive klogere på, hvad der egentlig skete med Kellie Ann Carmichael.