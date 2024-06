Den næsten to meter høje tysker Alexander Zverev er i ottendedelsfinalen i French Open, hvor han mandag aften møder Holger Rune.

Mens Holger Rune udelukkende kan fokusere på kampen, kæmper Zverev to kampe på én gang. Retssagen mod den regerende olympiske mester ruller nemlig i disse dage, og der var drama denne mandag, fortæller Frankfurter Allgemeine.

Tennisverdenens nummer fire på verdensranglisten er sigtet for voldelig adfærd mod sin daværende kæreste Brenda Patea, og ifølge hendes udsagn skulle han have forsøgt at kvæle hende i det tidligere pars lejlighed i Berlin i 2020. Først med en pude og derefter med begge hænder op ad væggen.

Alfred Dierlamm, en af ​​Zverevs forsvarsadvokater, sendte en sviner af sted mod Patea og beskyldte hende for kun at tænke på penge og at vinde forældremyndighedsstriden om deres fælles barn.

Brenda Patea gik med til at lukke dørene for pressen. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Brenda Patea gik med til at lukke dørene for pressen. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

»Du vil ødelægge vores klient og sætte hende under psykisk pres,« lød modsvaret.

Derefter blev dørene lukket for offentligheden.

Faktisk er der tale om en appelsag, der kører mod tennisstjernen.

Han blev i slutningen af oktober sidste år dømt til at betale Brenda Patea 3,3 millioner danske kroner i en lynsag. En retspraksis, som findes i Tyskland, hvor sager, der 'virker lige til' kan føres uden de anklagede nødvendigvis skal være til stede.

I sagen slap Zverev dog for yderligere straf foruden den store bøde.

Dommen blev appelleret af en rasende Zverev, og derfor kører sagen lige nu i retten.

Selvom han indledningsvis blev dømt i sagen, har ATP ikke gennemført nogle sanktioner i forhold til, om han fortsat må spille tennis på topplan.

Alexander Zverev sidder tilmed selv i en magtfuld position i ATP, hvor han sidder i spillerrådet.

Det vidste Holger Rune dog ikke, at han gør. Læs hans reaktion på tyskerens modvind her.

Alexander Zverev og Holger Rune mødes i aften klokken 20:15, hvis Runes kamp ikke endnu en gang bliver udsat på grund af regnvejr i Paris.

Du kan følge kampen på bt.dk.