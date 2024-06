Jeg hylder den oprindelige tanke med EU: at skabe et marked for frihandel og samarbejde. Men EU er blevet det modsatte: I dag står EU for regulering og socialisme.



Historisk har EU bragt velstand og fremgang til danskerne. Er man over 30, husker man stadig tiden inden liberaliseringen af telemarkedet. Det er takket være europæisk konkurrence, at telefoni i dag er blevet så billigt.

Men der bliver længere og længere imellem liberaliseringerne. Hvorfor kan danskerne eksempelvis kun blive kunder i danske banker?

Imens liberaliseringen er gået i stå, er en anden og skadelig tendens vundet frem: regulering. De elsker at regulere nede i Europa-Parlamentet, og det gælder alt fra barselsregler, til arbejdstidsregistrering til AI-regulering.

Måske skyldes glæden ved regulering parlamentets tilsvarende uduelighed, når det kommer til at løse de vigtigste udfordringer. Hvad har parlamentet kunne stille op i de to år, vi har snakket om den tiltagende migrantkrise?

Til gengæld har de fået indført regulering af skruelåg.

Og hvor liberale værdier måske har haft en kort periode med fremgang i kølvandet på krigen i Ukraine, så rykker unionen med syvmileskridt imod mere socialistisk politik.

Et markant skifte så vi under corona, hvor EUs medlemslande for første gang hæftede fælles for de fattige EU-landes coronalån. Nu vokser støtten til fælles gældsoptagelse herhjemme med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) som bannerfører.

Der er ifølge Løkke behov for »kollektive, friske penge« til at finansiere blandt andet europæisk forsvarsindustri og støtte til Ukraine. Han siger selvfølgelig ikke, hvem der skal betale pengene tilbage.

Samtidig er vi med ét rykket nye EU-skatter nærmere ifølge Ditte Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa, for de lån skal jo betales tilbage. At kunne inddrive skat vil styrke EU som institution, men det bliver den europæiske middelklasse, der kommer til at betale.

Det får mig til at tænke om politikere som Lars Løkke, at de i grunden ikke er på danskernes side.

Der er dog få lyspunkter. Der er en vedholdende intelligent og tiltagende kritik af det socialistiske EU, herhjemme repræsenteret ved blandt andre Mads Strange, som i dag mandag var gæst i debatpodcasten Borgerlig Tabloid, Henrik Dahl og Anders Vistisen.

Derfor kan jeg kun opfordre til at stemme imod et socialistisk EU 9. Juni.

Joachim B. Olsen

