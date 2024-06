Den gik ikke sidste år - så nu prøver de igen.

Kong Frederik og dronning Marys nære venner, Peter og Caroline Heering, har nemlig igen sat deres luksusvilla i Hellerup til salg.

Og Heering-parret håber altså stadig at kunne score samme gevinst på 32,8 millioner kroner på hussalget.

Det fremgår af boligsiden Boliga.

Rigmandsægteparret Peter og Caroline Heering betragtes som blandt kong Frederik og dronning Marys næreste venner - og har været det i årtier. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rigmandsægteparret Peter og Caroline Heering betragtes som blandt kong Frederik og dronning Marys næreste venner - og har været det i årtier. Foto: Liselotte Sabroe

Her kan man se, at prisskiltet på luksusvillaen igen er landet på 38,8 millioner kroner for de 242 kvadratmeter og ni værelser i Hellerup.

Men så er der altså også adgang til vejens private strand med egen badebro og fodboldbane.

Det var i september sidste år, at Peter og Caroline Heering første gang forsøgte at sælge deres mangeårige hjem i Hellerup.

Efter kun en måned trak Kongeparrets nære venner dog luksusvillaen af markedet igen.

På Sundvænget i Hellerup ligger Heering-parrets millionvilla. Foto: Google Street View Vis mere På Sundvænget i Hellerup ligger Heering-parrets millionvilla. Foto: Google Street View

Men nu forsøger Peter og Caroline Heering altså igen at sælge deres hjem, som de købte for blot 6 millioner kroner tilbage i 2003.

Caroline Heering er nær veninde til dronning Mary, som hun tidligere har været hofdame og privatsekretær for. Hun stoppede sidste år i bestyrelsen for Mary Fonden efter 16 år.

Veninderne fandt hinanden, efter Mary var blevet kærester med den daværende kronprins Frederik, og siden er de blevet set sammen til et utal af begivenheder, ikke mindst familiernes sommerhusture i Tisvildeleje.

Caroline Heering stod blandt andet fadder ved dåben af Kongeparrets tvillinger, således at hun er fadder for den 12-årige prins Vincent.

Hele Heering-familien har tætte forbindelser til Kongehuset. Også Peter Heerings mor, Susanne Heering, er nær ven af dronning Margrethe. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Hele Heering-familien har tætte forbindelser til Kongehuset. Også Peter Heerings mor, Susanne Heering, er nær ven af dronning Margrethe. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Caroline Heering er gift med Peter Heering, som kong Frederik har været venner med siden barnsben og hvis mor, Susanne Heering, ligeledes er en af dronning Margrethes nærmeste veninder.

Også Heering-parrets børn er venner med Kongeparrets børn.

