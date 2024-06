Mandag eftermiddag er en lastbil kollideret med en motorvejsbro ved Skanderborg.

Kollisionen skete, da en lastbil med en stor industritruck på ladet forsøgte at køre under motorvejsbroen, der fører motorvejen over Skanderborgvej.

Tilsyneladende har ladet været for højt, for trucken ramte broen og faldt af ladet, fortæller operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Søren Møller.

»Der er ikke sket nogen personskade, men der er efterladt et stort oliespild på vejen,« fortæller Søren Møller.

På grund af ulykken og oliespildet er Skanderborgvej spærret for trafik i retningen mod Ry.

Vejdirektoratet er oplyst om ulykken, og de skal nu undersøge, om motorvejsbroen har taget skade.