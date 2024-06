De har boet der i 200 år, og samhørigheden med havet er blevet en indgroet del af deres kultur.

Nu er det snart slut.

Det mellemamerikanske land Panama planlægger at evakuere alle indbyggere på den lille ø Gardi Sugdub, som ligger i det Caribiske Hav nær fastlandet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Af én bestemt årsag:

Klimaforandringerne.

Gardi Sugdub er simpelthen ved at blive opslugt af havet – og de 300 familier fra Guna-stammen må nu træffe et meget svært valg.

Enten forlader de øen og starter et helt nyt liv og en helt ny livsstil på fastlandet. Ellers bliver de på Gardi Sugdub – med den åbenlyse risiko der er for, at deres hjem bliver oversvømmet.

»Vi er lidt triste, fordi vi skal forlade det hjem, vi har kendt hele vores liv, samhørigheden med havet, hvor vi fisker, hvor vi bader, og hvor turisterne kommer. Men havet æder øen lidt efter lidt,« siger 24-årige Nadín Morales til AP.

Beboere fra Gardi Sugdub venter foran deres nye hjem på fastlandet i Panama. Foto: Martin Bernetti/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Beboere fra Gardi Sugdub venter foran deres nye hjem på fastlandet i Panama. Foto: Martin Bernetti/AFP/Ritzau Scanpix

Hun forbereder sig på at flytte fra Gardi Sugdub sammen med sin kæreste, mor og onkel, når evakueringen finder sted i løbet af denne uge.

Her genhuser myndighederne øboerne på fastlandet – og det er blot begyndelsen.

I alt forbereder Panama sig på at evakuere 63 små øer i Det Caribiske Hav, som forskere forventer vil blive oversvømmet de kommende år på grund af klimaforandringerne og det stigende havniveau.

Myndighederne forventer, at det kommer til at koste næsten 8,3 milliarder kroner.

Gardi Sugdub er blot 366 meter lang og 137 meter bred.

Det er frivilligt, om man vil lade sig evakuere fra øen eller ej, og enkelte familier har besluttet sig for at blive, indtil det ikke længere er sikkert at bo der.