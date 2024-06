Det svinger helt vildt mellem de forskellige supermarkedskæder, når det gælder, hvor mange butikker der holder åbent på onsdag, hvor det er Grundlovsdag.

Kravet for at kunne holde åbent er, at der skal være omsætning på under 41,2 millioner kroner om året, og så er der nogle forbehold som eksempelvis placeringen af butikkerne.

Rema 1000:

Her har 55 af de i alt 405 butikker åbent Grundlovsdag, oplyser pressechefen Jonas Schrøder.

Det er tæt på dobbelt så mange butikker i forhold til sidste år, hvor 26 af Rema 1000s butikker havde åbent på helligdagen.

Der er også tale om butikker i småbyer som Nørre Snede, Gram, Hals og Kruså samt én af butikkerne i Kolding, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg, der har åbent på helligdagen, viser gennemgang på discountkoncernens hjemmeside.

Netto:

I Netto er det et helt andet antal af butikker, der har åbent Grundlovsdag.

Af de 531 Netto-butikker i Danmark holder i alt 265 åbent Grundlovsdag, oplyser Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex.

Altså tæt på hver anden Netto-butik.

Føtex:

Det er en meget lille del af butikkerne, der har åbent Grundlovsdag.

I alt har 11 ud af 108 Føtex og Føtex Food åbent på onsdag, hvor det er helligdag, lyder det fra Salling Group.

Bilka:

Samtlige af Bilkas 19 butikker har lukket Grundlovsdag, oplyser Salling Group.

365discount:

Næsten alle 365discounts butikker er åbent Grundlovsdag.

Det drejer sig om 360 af discountkædens butikker, der ikke holder lukket på onsdag, oplyser Coop, der driver Brugsen, Kvickly og 365discount.

»Der er en håndfuld 365discount, hvor omsætningen er over den grænse, man skal være under for at have lov til at holde åbent Grundlovsdag, ifølge lukkeloven. Men generelt kan man handle som normalt i 365discount,« siger Jens Juul Nielsen, der er pressechef i Coop.

SuperBrugen, Brugsen og DagligBrugsen:

Når det gælder Brugsen og Dagli'Brugsen har 270 butikker åbent Grundlovsdag, fordi de har omsætning på under 41,2 millioner kroner.

Det er tæt på alle butikker, oplyser Jens Juul Nielsen.

Når der gælder SuperBrugsen har 30 af 230 butikker åbent Grundlovsdag.

Kvickly:

Her har 12 af supermarkedskædens 76 butikker åbent på Grundlovsdag, viser B.T.s gennemgang.

Udover størrelsen er det også placeringer af butikkerne, der spiller ind.

»For eksempel må Kvickly Ebeltoft holde åben, fordi den er placeret i et turistområde,« siger Jens Juul Nielsen.

Meny, SPAR og Min Købmand:

Af de 115 Meny-butikker i Danmark har 30 åbent Grundlovsdag, oplyser Carsten Ritter, der er presserådgiver hos Dagrofa, som driver Meny, SPAR og Min Købmand.

Når det gælder SPAR har 129 ud af 136 åbent, mens 155 ud af 164 Min Købmand-butikker har åbent.

