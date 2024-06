Joachim Andersen har grund til at smile lidt ekstra i disse dage.

Den danske landsholdsstoppers optakt til den forstående EM-slutrunde har nemlig stået i kærlighedens tegn.

Fredag blev Premier League-profilen nemlig gift med sin forlovede, Cecilie Porsdal, på Frederiksberg Rådhus.

»Det har været svært lige at få skubbet et bryllup ind, men nu fandt vi lige et break, hvor det kunne passe,« fortæller Andersen om den bøvlede planlægning af den lykkelige begivenhed.

»Det var ikke noget specielt stort, men det var megahyggeligt. Det var fantastisk med den nærmeste familie og venner. Alle var glade, og vi havde en dejlig aften – så det giver godt humør.«

Joachim Andersen er mødt ind på Hotel Marienlyst med resten af landsholdet mandag. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim Andersen er mødt ind på Hotel Marienlyst med resten af landsholdet mandag. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og som om det ikke var nok, løb den festlige begivenhed af stablen blot få dage efter, at parret kunne fortælle, at de sammen skal være forældre.

En nyhed, som selvfølgelig glæder Joachim Andersen, men som han også lige skal vænne sig til tanken om.

»Det er helt uvirkeligt. Man skal lige vænne sig til tanken. Hun er sat til at skulle føde engang i november, så der er stadig lidt tid, men vi glæder os rigtig meget,« lyder det fra Premier League-forsvareren, som glæder sig til at følge med i processen.

»Det bliver en sjov ting at følge med i. Nu er det jo ikke fordi, jeg selv kan gøre så meget, men det bliver i hvert fald sjovt at være med på sidelinjen,« siger han til den fremmødte presse på Marienlyst Hotel.

Danskeren har haft en forrygende sæson i Premier League, hvor han har været en del af et Crystal Palace-hold, der har løftet sig gevaldigt under klubbens nye manager, Oliver Glasner.

Det betyder også, at danskeren kædes sammen med større adresser end The Eagles, men selvom han ikke vil udelukke noget, så bliver parret som udgangspunkt i London.

»Jeg tror, alle drømmer om at spille for de bedste hold i verden. Men det er klart, at hvis der kommer et tilbud, så ser vi på det. Men jeg elsker at bo i London og at spille for Palace,« siger han om sin nuværende situation.

Joachim Andersen har to år tilbage på sin kontrakt i Crystal Palace og er tidligere blevet sat i forbindelse med både Newcastle og Arsenal.