Det bliver ikke nogen helt almindelig kamp, når Sydafrika og Sri Lanka mandag eftermiddag tørner sammen ved VM i cricket i New York.

I hvert fald ikke når det kommer til sikkerheden, der vil være 'som Super Bowl på steroider'.

For myndighederne har taget et markant skridt for at sikre VM-slutrunden, der angiveligt er et mål for en pro-ISIS gruppe. Det skriver BBC.

Når de to hold indtager Nassau County International Cricket Stadium i Eisenhower Park i New York, indtager snigskytter samtidig tagene omkring stadion.

Ifølge mediet inkluderer det massive sikkerhedsopbud også mandskab fra specialenheden SWAT, mens civilpoliti kommer til at være inde på stadion.

Dermed gør de alt, hvad de kan for at sikre, at der ikke opstår nogle farlige situationer under VM.

Turneringens største kamp mellem Indien og Pakistan spilles på stadion søndag 9. juni.

Ifølge BBC kommer sikkerhedsstyrkerne til at holde øje med banerne døgnet rundt.

»Sikkerheden for alle ved begivenheden er vores førsteprioritet, og vi har en omfattende og robust sikkerhedsplan på plads,« siger en talsperson fra International Cricket Council (ICC) i en udtalelse til BBC Sport.

Parkområdet omkring stadion bliver lukket af for offentligheden på de otte kampdage for at modvirke truslen fra potentielle droneangreb.

Tilskuerne til kampene skal igennem sikkerhedstjek som i lufthavnen.

Nassau County-chefen Bruce Blakeman sagde i sidste uge ifølge BBC, at sikkerheden ville være 'som Super Bowl på steroider'.

Der kan være 34.000 tilskuere på det midlertidige stadion, der har kostet over 200 millioner kroner at bygge, og som efter slutrunden bliver skilt ad igen.