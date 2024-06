De fleste danske motorsportsfans fik sig en stor overraskelse, da én bestemt danskers navn pludseligt dukkede op på startlisten til et af sportens største løb.

Og Mercedes har da heller ikke selv meldt officielt ud, at Frederik Vesti skal køre det ikoniske 24-timersløb på Spa sidst i juni.

Det bliver ikke desto mindre den 22-årige danske stjernes første løb i en GT3-racer, og han ser frem til det.

»Jeg har valgt, at jeg i år skal udfordre mig selv i forskellige biler på forskellige baner for at holde mig kørende og blive ved med at lære,« fortæller Frederik Vesti til B.T. om baggrunden for den overraskende debut, der venter.

»At sætte en hurtig tid i en Formel 2, en LMP2-racer på Le Mans eller en GT3-bil kræver samme mindset. Grundelementerne er de samme, og dem skal jeg holde skarpe, hvis jeg skal i Formel 1,« siger han.

Formel 1 er fortsat danskerens altoverskyggende mål, og det var da også hans arbejdsgiver i kongeklassen, Mercedes, der ville have ham med til løbet på Spa indimellem hans reserveroller i Formel 1.

»De efterspurgte om det var muligt. Egentlig er det naturligt nok, at de vil have mig til at køre. Der er en direkte linje, fra det jeg laver nu, til at køre for Mercedes på Spa. Det er rart at mærke deres interesse.«

Frederik Vesti skal dele GruppeM Racings Mercedes GT3-racer med 26-årige Ralf Aron fra Estland og spanske Daniel Juncadella.

Frederik Vesti er i år reserve- og testkører for Mercedes i Formel 1. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

Sidstnævnte har mange års erfaring og utallige sejre for Mercedes i netop den bil – inklusiv sejren på Spa i 2022.

»Vores bil ser hurtig ud, jeg har to gode teamkammerater, og jeg er selv med helt fremme på farten.«

»Det hele er nyt for mig, og der kommer til at ske så mange ting, jeg ikke kan forudse. Det bliver et langt men rigtig spændende løb,« siger han.

Løbet på Spa bliver samtidig Frederik Vestis andet 24-timersløb på bare tre uger, da han debuterer i det endnu mere legendariske Le Mans 15.–16. juni.

Vesti er langt fra den eneste danske stjerne, der skal køre 24-timersløbet på Spa 29.–30. juni.

Marco Sørensen og Nicki Thiim deler en Aston Martin for belgiske Comtoyou Racing, mens stortalentet Sebastian Øgaard kører teamets søsterbil.

Michelle Gatting skal køre en Iron Dames Lamborghini, mens Dennis Lind og Nicolai Kjærgaard stiller op for henholdsvis Audi og McLaren.

Løbet havde danske vindere i både 2019 og 2021 ved først Michael Christensen og så Nicklas Nielsen. Ingen af de to kører løbet i år.