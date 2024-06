Mandag forlod niårige Valeriia sit hjem kort før klokken syv om morgenen for at tage bussen til skole.

Hvad der derefter skete, er stadig et mysterium.

Normalt tager Valeriia bussen til sin skole på Bayerische Straße i den lille østtyske by Döbeln, men mandag dukkede hun ikke op til undervisningen, og siden hun forlod hjemmet er der ingen livstegn fra pigen.

Det skriver Bild.

Da Valeriia ikke kom hjem efter skole, slog hendes mor alarm.

Politiet tager sagen meget alvorligt – og frygter, at Valeriia kan være blevet udsat for en forbrydelse.

»Valeriia er ikke en typisk bortløben pige, og så vidt vi ved, er hun aldrig stukket af før,« siger politiets talskvinde Jana Ulbricht til Bild.

Hun tilføjer, at politiet endnu ikke ved, om ukrainske Valeriia var med bussen mandag morgen.

Efter at moren slog alarm sendte politiet en helikopter i luften og flere patruljer på gaden for at lede efter Valeriia. Der er også indsat specialstyrker og politihunde.

Nu er den kæmpe eftersøgning i gang på andet døgn.

Men foreløbig uden held.

Politiet efterlyser derfor vidner, der kan have set den 1,40 meter høje Valeriia, som har mørkeblond hår og var iført en lilla T-shirt, sorte jeans, en lyseturkis jakke, mørkeblå sko og en lyserød skoletaske, da hun forlod sit og moderens hjem tidligt mandag morgen.