Slukker du nogensinde din mobiltelefon? Altså sådan helt og aldeles.

Nok ikke så tit.

Men det bør du gøre, uanset om du er ejer af en iPhone- eller androidtelefon, lyder det nu fra den amerikanske sikkerhedstjeneste NSA (National Security Agency). Det skriver Forbes.

Og det vil være en god idé at slukke din smartphone mindst en gang om ugen, hvilket udløser en såkaldt reboot af softwaren.

Det kan være med til at forhindre de såkaldte 'zero-click attack'.

Som navnet antyder, er det et cyberangreb, som ikke kræver, at du som bruger skal trykke på noget, installere noget eller åbne en fil for aktivere ubehagelighederne.

»Trusler mod mobile enheder stiger i omfang og kompleksitet,« skriver NSA og understreger dog, at en ugentlig sluk-tænd-handling ikke vil give 100 procents sikkerhed.

På samme måde giver sikkerhedstjenesten videre nogle yderligere anbefalinger til ikke at blotte sin mobiltelefon unødigt – selvom

Eksempelvis ved aldrig at logge sig på et offentligt wi-fi-netværk. Ved at slå wi-fi fra, når man ikke bruger det. Og ved at slette wi-fi-netværk, man ikke bruger.

I samme tråd lyder det om Bluetooth, at man skal huske at slå det fra, når man ikke bruger det.