Han ville bare passe sit arbejde.

Men det kom til at koste ham livet.

Den 29-årige tyske politibetjent, Rouven L., blev brutalt myrdet med en kniv på åben gaden fredag.

Tyskland er i chok, og nu reagerer mange på dødsfaldet.

Her ses et skærmbillede fra den voldsomme video, hvor overfaldet i Mannheim udfolder sig. Foto: X. Vis mere Her ses et skærmbillede fra den voldsomme video, hvor overfaldet i Mannheim udfolder sig. Foto: X.

Det skriver Bild.

Forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier siger:

»Jeg er dybt rystet over betjentens død. Han greb modigt ind i Mannheim for at beskytte menneskeliv.«

Han bakkes op af forbundskansleren Olaf Scholz.

»Hans engagement i vores alle sammens sikkerhed fortjener den højeste anerkendelse. Mine tanker går til hans familie og alle dem, der sørger over ham i disse bitre timer.«

Rouven L. greb ind, da en knivbevæbnet mand angreb deltagere i demonstrationen, som var arrangeret af højrefløjsbevægelsen Pax Europa.

'Han blev opereret umiddelbart efter forbrydelsen og lagt i kunstig koma, men døde af sine alvorlige kvæstelser sidst på eftermiddagen 2. juni, hedder det i en udtalelse fra myndighederne.'

Foruden betjenten blev fem personer såret.

Ifølge politiet var det en 25-årig mand, som er født i Afghanistan, der begik knivangrebet. Han ankom til Tyskland i 2014.

Den formodede gerningsmand blev ramt af skud i forbindelse med, at han blev anholdt, og er blevet opereret.

Det tyske politiforbund, DpoIG, er i forbindelse med drabet kommet med en udtalelse, hvori de advare om tendenserne i samfundet.

I udtalelsen hedder det blandt andet:

'Den vold, vi møder hver dag, er ubarmhjertig brutal, umenneskelig og ofte dødelig. Den forfærdelige udvikling kan rammer enhver borger overalt i Tyskland. Men først og fremmest rammer den mere og mere politibetjente og andre offentligt ansatte.'

'Kampagnerne mod had og hadefuld tale er ikke i nærheden af at være nok mod de problemer, som vores politibetjente oplever og desværre må udholde hver dag.'