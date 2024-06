Mette F. slår igen fast, at hun ikke er kandidat til EU-job, men hun kan først stoppe rygterne efter kabale.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkender over for Jyllands-Posten, at hun er "et navn på den europæiske rygtebørs".

Men hun slår endnu en gang fast, at hun ikke er "kandidat" til en toppost i EU.

- Jeg kan ikke få det stoppet, men det kan jeg om en måneds tid, når kabalen er lagt, og jeg stadig er statsminister, siger Mette Frederiksen i et stort EU-interview med Jyllands-Posten.

Både sidste sommer og denne sommer bliver den danske statsminister flittigt nævnt i internationale medier som blandt favoritterne til et topjob i Bruxelles.

Hvor det sidste år var jobbet som Nato-generalsekretær, hun ifølge en række medier var i spil til, er det denne sommer særligt posten som formand for Det Europæiske Råd, der nævnes.

Jyllands-Posten spørger Mette Frederiksen, om hun mener, at man har mest magt som dansk statsminister eller formand for rådet.

Her lyder det, at man som statsminister kan "få stor indflydelse i både EU og Nato".

Og at hun mener, at hun "spiller en ret stor rolle" på grund af blandt andet Danmarks position i forhold til Ukraine og på den grønne omstilling.

Når topposter i EU denne sommer bliver ledige, skyldes det europaparlamentsvalget, der i Danmark afholdes søndag.

Efter hvert valg skal der lægges en kabale, der blandt andet indebærer at vælge en formand for EU-Kommissionen, en formand for Det Europæiske Råd og EU's udenrigschef blandt medlemslandene.

Det ventes, at tyske Ursula von der Leyen kommer til at fortsætte som kommissionsformand.

I dag er belgiske Charles Michel formand - også benævnt som præsident - for Det Europæiske Råd.

Det er de 27 stats- og regeringsledere, der vælger den nye EU-præsident, som er den person, der formelt leder EU-topmøderne. Derfor er det normalt et krav, at man selv er en del af kredsen.

