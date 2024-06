Spændingen stiger om, hvem der stå på balkonen – og om prinsesse Kate kommer med – når Storbritannien i den kommende uge vil fejre majestætens officielle fødselsdag.

Men briterne er også spændte på, om kong Charles genoptager en gammel tradition. En tradition, som dronning Elizabeth droppede, efter en mand affyrede flere skud nær hende under arrangementet.

Tidligere var traditionen, at den britiske monark kom ridende som en del af den storslåede parade, når briterne hvert år i juni fejrer regentens officielle fødselsdag ved ceremonien 'Trooping the Colour'.

I år sker det den 15 juni, hvor over 1.400 soldater, 200 heste og 400 musikere vil deltage i det storslåede optog.

Dronning Elizabeth gad sin hest Burmese et beroligende klap efter den dramatiske hændelse.

Og her er det særligt interessant, om kong Charles for første gang vælger at komme ridende i paraden.

Hvis det sker, vil det nemlig være første gang siden 1981, at monarken kommer ridende.

Den hesteglade afdøde dronning Elizabeth stoppede, efter at hun netop i 1981 blev udsat for en skræmmende oplevelse, da en mand begyndte at skyde – netop som hun red forbi.

»Der løber en mand ind foran hende og hendes hest med en signalpistol og fyrer seks skud af,« fortæller forfatter, journalist og tidligere korrespondent i Storbritannien Lone Theils i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

