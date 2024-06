Birgitte Anker har besluttet sig for at opsige sin stilling som øverste chef for Danmarks Statistik efter fire år på posten.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Birgitte Anker siger:

»Min beslutning skyldes ikke, at jeg har fundet et andet arbejde – for der er naturligvis intet job, der kan konkurrere med jobbet som rigsstatistiker. Min beslutning har rod i ønsket om et liv med større fleksibilitet, hvor der er plads til andet og mere end arbejde.«

»Livet er ikke evigt, og hvis jeg skal prøve at leve det på en lidt anden måde, skal det være nu.«

Laila Mortesen er næstformand i Danmarks Statistiks bestyrelse.

»I bestyrelsen har vi været glade for samarbejdet med Birgitte, og vi forstår og respekterer hendes valg om at fratræde sin stilling. Birgitte har med sin stærke faglighed og mangeårige erfaring som topleder sat et solidt aftryk i Danmarks Statistik. Tusind tak til Birgitte for en stor og markant indsats.«