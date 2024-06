Nemt og hurtigt kan man scanne en QR-kode og betale for sin parkering flere steder i Københavns Kommune.

Sådan fremgår det i hvert fald på flere af byens parkeringsautomater. Men i virkeligheden er det falske QR-koder, der er påklistret nogle af automaterne.

Derfor har kommunen anmeldt svindlen til politiet og forsøger med lynets hast at fjerne klistermærkerne med koderne.

Det siger Jesper Borch, der er enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen i kommunen, til TV 2 Kosmopol.

Han understreger, at det slet ikke er muligt at betale for sin parkering i Københavns Kommune via en QR-kode.

- Jeg vil derfor gerne henvise til, at man i stedet bruger en af de app-udbydere, der fremgår af kommunens hjemmeside, når man skal betale for sin parkering, siger han til mediet.

Når man scanner QR-koden bliver man ledt hen på en hjemmeside, hvor man angiveligt kan betale for sin parkering. Men pengene ryger ikke det rigtige sted hen og i stedet har man afgivet sine bankoplysninger til ukendte bagmænd.

/ritzau/