Søndag 26. maj om morgenen blev en 30-årig mand udsat for et voldsomt overfald på Københavns Hovedbanegård.

Fuldstændig umotiveret – har politiet oplyst – blev han overdynget med spark og slag af to mænd.

Offeret blev kørt på Rigshospitalet, hvor han blev betegnet som 'svært tilskadekommen' søndag morgen, mens politiet anholdt én af de to mistænkte gerningsmænd.

Den anden har de nu en klar opfordring til.

»Vi efterforsker stadig sagen, og vi leder efter en medgerningsmand, som vi har identificeret. Han ved godt, at vi er på udkig efter ham, og jeg vil gerne opfordre ham til at melde sig selv,« oplyser politikommissær hos Københavns Politi, Thomas Nyby, til B.T. i et skriftligt svar.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Vi behandler din henvendelse helt fortroligt. Skriv en mail til sebj@bt.dk.

Politikredsen oplyser i øvrigt, at man ikke har nyt om den 30-årige mands helbredstilstand.

Det var en politipatrulje, der var på Hovedbanegården i anden anledning, og som tilfældigt fandt den 30-årige liggende ukontaktbar i afgangshallen.

Den ene af de to gerningsmænd blev søndag varetægtsfængslet i tre uger. Den anden er altså stadig på fri fod.