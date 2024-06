Vi skal gå til kanten, når det kommer til at gribe ind over for kriminelle.

Det siger Mette Frederiksen mandag i et interview med TV 2 om dokumentarserien 'Den sorte svane'.

»Skal jeg gå over en grænse i forhold til retssikkerhed for gerningsmændene, og i forhold til overvågning, så gør jeg det gerne, hvis det gør, jeg kan beskytte fællesskabet.«

Mette Frederiksen siger desuden, at regeringen ser på, hvordan man kan bekæmpe hvidvask af penge endnu hårdere:

»Den eneste måde, myndighederne kan holde øje med hvidvask, det er ved, at de arbejder meget tæt sammen,« siger statsministeren og tilføjer:

»Det, vi selvfølgelig overvejer nu, er, kan vi gøre myndighedernes arbejde på det her område endnu lettere. Kan vi give dem adgang til endnu mere?«

Derudover forklarer Statsministeren i interviewet, at hun vil undersøge, hvordan man kan skærpe både udlændingepolitiken og retspolitikken for at forsøge at afhjælpe problemet med kriminelle indvandrere.

I dokumentaren har TV 2 'Den sorte svane' bliver en række kriminelle fanget på skjult kamera, mens de taler om, hvordan de hvidvasker penge.

Det er erhvervsjuristen Amira Smajic, der agerer muldvarp i dokumentaren. Et specielt kontor spækket med skjulte kameraer danner rammen for afsløringerne.

Her kommer de kriminelle jævnligt på besøg og taler åbent om deres kriminelle foretagender.

Der var drama op til offentliggørelsen af dokumentaren, fordi Amira Smajic forsøgte at få nedlagt et forbud mod, at den blev vist.

Amira Smajic er selv tidligere straffet. B.T. kan mandag afdække, at hun i februar 2022 fik en dom. Det var kort tid før, at hun begyndte at lave skjulte optagelser for TV 2 i marts 2022. Læs historien her.