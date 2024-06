Lige siden Ruslands fulde invasion af nabolandet har Ukraine ventet på godkendelsen fra Vesten.

Nu er den endelig kommet og taget i brug. Det har fået Rusland til at true med atomvåben. Det er naturligt, hvis vi er være nervøse, mener en ekspert.

Det lyder umiddelbart meget dystert.

Men som udgangspunkt er det godt nyt for et hårdt presset Ukraine.

I sidste uge fik de efter længere tids pres lov til at bruge våben, der er doneret af flere vestlige lande, på russisk jord.

Så vidt har Ukraine eksempelvis kun fået lov til at bruge amerikanske Himars-affyringsenheder mod de russiskbesatte områder i Ukraine – herunder Krim-halvøen. Det samme har gjort sig gældende med de britisk-franske Storm Shaddows-missiler.

Men så valgte Rusland og præsident Putin at åbne en ny front i den ellers mere end to år lange invasion af Ukraine.

For nogle få uger siden gik de ind over grænsen ikke langt fra storbyen Khakiv, der er Ukraines næststørste by, og besatte en række mindre byer.

Ukraine havde indledningsvist svært ved at bremse den russiske fremmarch.

Og de havde endnu sværere ved at skubbe de russiske tropper ud.

Situationen var blevet absurd

Det skyldtes blandt andet, at Ukraine ikke måtte bruge våben doneret fra vestlige lande på russisk territorium.

Og da Kharkiv kun ligger 40-50 kilometer fra den russiske grænse, kunne det russiske forsvar uden større bekymring havde adskillige depoter, tropper og tunge våben stående på den russiske side af grænsen – helt tæt på Ukraine – uden de ukrainske tropper kunne bekæmpe dem.

Et nyligt russisk angreb på millionbyen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine. Foto: Sergey Kozlov/EPA/Ritzau Scanpix

»Det var blevet klart, hvor absurd den her situation var. At Ukraine ikke måtte skyde tilbage på russiske tropper, som står så tæt på Kharkiv, men på russisk jord. Det gav ingen mening,« siger Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet til B.T.

Netop situationen ved Kharkiv synes også at have været katalysatoren for, at Ukraine har fået løst op for et af deres største våbenmæssige problemer under krigen mod Rusland.

De har fået store mængder våben doneret, men har været begrænset til kun at måttet bruge dem på eget og besat territorium.

Dermed er det reelt kun ukrainske droner, Rusland har skullet frygte på egen jord.

Men ikke længere.

Danmark med i beslutningen

Sammen med lande som Storbritannien og Frankrig har Danmark nu åbnet for fri afbenyttelse af de våben, man donerer til Ukraine. Klausulen om at russisk område ikke måtte blive ramt er fjernet.

Og selv USA, som længe har været den største modstander af at tillade brug af sine donerede våben, er blødt op.

Således har Ukraine fået tilladelse til at bruge amerikanske våben i områderne omkring Kharkiv.

Den ukrainske by Vovtjansk, der ligger nær grænsen til Rusland ved storbyen Kharkiv, er blevet hårdt ramt af russiske angreb. Foto: United Assault Brigade Of The National Police Of Ukraine Lyut/Reuters/Ritzau Scanpix

Det benyttede Ukraine sig allerede af i weekenden, hvor et våbenlager på russisk jord ikke langt fra grænsen blev tilintetgjort – angiveligt ved brug af amerikanske Himars.

»Det er et paradigmeskift i krigen. Man vil se tilbage på det her punkt senere. Ukraine har jo kæmpet med en hånd bundet bag ryggen i lang tid. Men den er fri nu,« siger Flemming Splidsboel, der er Ruslands-ekspert ved DIIS, til B.T.

»USA har set en akut situation ved Kharkiv og besluttet sig for, at den vil man forhindre. Det står ikke klart, hvad Rusland præcis vil ved Khakiv. Men store angreb på byen kunne give kaos internt i Ukraine med store flygtningestrømme,« siger eksperten.

En velkendt rød linje er overskredet

Han understreger, hvor stor det her er:

»Det er en stor ting. Det kommer ikke til at afgøre krigen, men det giver Ukraine helt andre muligheder og Rusland en række problemer.«

Flemming Splidsboel beskriver beslutningen fra Vestens siden som »en tydelig optrapning« over for Rusland.

Det er Anders Puck Nielsen enig i.

»Det er en af de mest veldefinerede røde linjer, der bliver overskredet her. Det er en helt ny situation. Og selvom ukrainerne ikke kan bruge amerikanske våben dybt inde i Rusland, så kan de bruge britiske og franske. Det er en klar eskalering,« siger han.

Reaktionen fra Rusland og præsident Putin har været skarp, når det kommer til brug af vestlige våben på russisk jord. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Siden udmeldingen fra Vestens side har Ruslands svar været at rasle med atomsablen og snakke om brugen af taktiske atomvåben.

Og der er også grund til at være bekymrede over, hvor det her skridt op ad eskalationsstigen fører hen, mener Flemming Splidsboel.

»Den her nyhed er blevet taget meget dårligt imod i Rusland og af Putin, der er begyndt at snakke om brugen af taktiske atomvåben. Skal vi være nervøse, når Putin begynder at tale om brug af taktiske atomvåben? Ja, det skal vi være,« siger eksperten, der dog ikke så anden vej fra Vestens side end at give tilladelsen.

»Det er blevet klart, at hvis vi ikke gør noget, så taber Ukraine krigen. Og ja, det kan give en angst, når Rusland truer med atomvåben, men der skulle gøres noget,« siger han.