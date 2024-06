England er i sorg efter nyheden om, at rugby-legenden Rob Burrow er død efter flere års sygdom. Han blev 41 år gammel.

Rob Burrow blev ramt af nervesygdommen ALS i 2019, og siden har han været med til at sætte stort fokus på sygdommen.

På baggrund af blandt andet en stor indsamling til velgørenhed, der indbragte mere end 130 millioner kroner, blev han tidligere i år hædret med en såkaldt CBE, Commander of the Order of the British Empire.

Den tidligere Leeds Rhinos-stjerne døde søndag, skriver BBC.

Prins William overrækker Rob Burrows CBE-medalje tidligere i år. Foto: Phil Noble/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins William overrækker Rob Burrows CBE-medalje tidligere i år. Foto: Phil Noble/AFP/Ritzau Scanpix

Rob Burrow var med til at vinde otte Super League-titler, tre World Club Challenge og to Challenge Cup-titler med Leeds Rhinos.

Han blev desuden valgt til Super Leagues All-Star-hold tre gange, og i 2020 blev han indlemmet i Leeds Rhinos' hall of fame.

»Rob Burrow var en sand inspiration igennem hele sit liv, uanset om det var på banen eller gennem sin kamp med ALS,« skriver klubben.

Britens selvbiografi Too Many Reasons to Live blev kåret til årets sports-selvbiografi i 2022.

Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det værste for mig er, når folk har ondt af mig. Jeg ved, at det er svært at undgå, men jeg vil være lige så normal, som jeg altid har været,« har han tidligere fortalt BBC.

»Mens jeg har mulighed for det og føler mig sund og stærk, vil jeg gerne lave normale ting og ikke blive behandlet anderledes.«

Siden legendens død er kondolencerne væltet ind fra hele sportens verden.

Rob Burrow efterlader sig sin kone Lindsey og deres tre børn, Macy, Maya og Jackson.