45-årig mand overvejer, om han vil anke dom på fængsel i to år, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En svømmetræner er mandag blevet idømt fængsel i to år, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden har blandt andet begået et overgreb på et etårigt barn. Juridisk kaldes forbrydelsen voldtægt ved andet forhold end samleje.

Desuden har træneren filmet flere drenge i omklædningsrum. I dommen indgår også store mængder børneporno, har politiet oplyst på X.

Der er ifølge TV 2 Kosmopol tale om over 88.000 billeder og over 3700 videoer af seksuelt materiale af personer under 18 år.

Som en yderligere sanktion er manden blevet frakendt retten til at have med børn og unge under 18 år at gøre. Børn og unge må heller ikke besøge manden.

Den dømte er 45 år, oplyser TV 2 Kosmopol, som også beretter, at manden har været ansat som lærer på en folkeskole.

Manden overvejer, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/